Fiorentina-Inter 3-4, Mkhitaryan gela i viola al 96': notte di rimonte e controsorpassi al Franchi

Sembrava una beffa al 90', ma Mkhitaryan affossa la Fiorentina e regala all'Inter, che non muore mai e torna pazza per una notte, la terza vittoria di fila. È una partita stupenda, che Jovic sembrava aver chiuso con il 3-3, ma una carambola fortunata permette all'armeno di regalare il successo a Simone Inzaghi. Meriti alla reazione della squadra di Vincenzo Italiano, che riagguanta il match dal 2-0 al 2-2, per poi subire la terza rete e risorgere sul gong. Ma la beffa è atroce al 96'. La partita dell'Inter inizia in discesa. Il risultato si sblocca già al 2'. Lautaro Martinez serve Barella che batte Terracciano con una conclusione di esterno. Pronti via, l'Inter è avanti. Sono tanti gli errori dei viola. Nico Gonzalez si fa male e viene sostituito da Ikone, che per due volte va vicino al gol.

Ma a segnare ci pensa Lautaro Martinez. L'argentino recupera palla, salta Martinez Quarta e trafigge Terracciano. Sembra tutto già finito nel giro di 25'. Invece, la Fiorentina rinasce, anche se serve l'intervento del Var per convincere Valeri ad assegnare un rigore ai viola, trasformato da Cabral. In questa occasione, però, manca il rosso a Dimarco. Nella ripresa Terracciano salva subito su Lautaro Martinez e Ikone firma il 2-2 con un gol meraviglioso. Passano 13' e l'argentino non sbaglia il penalty concesso dall'arbitro Valeri dopo un'altra visione al Var. Ed è un'Inter che viaggia verso la terza vittoria consecutiva, ma soffre quando Kouame va vicino al pareggio. Pari che arriva al 90': angolo di Terzic, Milenkovic fa sponda di testa e Jovic batte Onana in acrobazia. Sembra non esserci più tempo per nessuno, ma al 96' Venuti rinviando colpisce Mkhitaryan. La carambola manda il pallone in porta e l'Inter vince 4-3. E per una notte torna pazza.