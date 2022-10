Juventus scatenata, poker all'Empoli e 7° posto in classifica: la sblocca Kean, doppietta di Rabiot

Seconda vittoria consecutiva per la Juventus che dilaga contro l’Empoli, e vola al settimo posto in classifica sorpassando l’Inter. Strapotere bianconero, con qualche affanno nel primo tempo, nella ripresa invece l’Empoli finisce la benzina e la Juve ne approfitta con tre gol scaccia crisi. E’ la vittoria del gruppo e dei gregari: Kean, McKennie e la doppietta di Rabiot, che dopo essere stato ad un passo dal Manchester United in estate si è costruito una nuova carriera da insostituibile in maglia bianconera. Il poker è un messaggio al campionato e forse l’unico modo per sperare ancora nella folle impresa degli ottavi di Champions. Ma ora il Benfica a Lisbona fa mano paura di prima.

Contro l’Empoli la sblocca Kean, dopo 8 minuti, trasformando in oro il cross teso di Kostic dalla sinistra. Ottimo Locatelli a centrocampo, chirurgico Danilo a comandare la difesa, ma dopo il vantaggio i bianconeri abbassano il ritmo, e rischiano qualcosa prima su una bordata troppo centrale di Destro (amnesia clamorosa di Cuadrado), poi con Pjaca. Sprazzi della Juve confusa e infelice di Monza e Haifa, poi nella ripresa i bianconeri ingranano la marcia e l’Empoli rimane negli specchietti retrovisori. Dopo 10 minuti arriva il raddoppio di McKennie, su cross di Cuadrado, lo Stadium si rasserena così come Allegri in panchina. Ma non basta, Rabiot ha ancora birra nelle gambe e va a prendersi il 3-0 di testa, e poi il 4-0, su assist di un infaticabile Danilo. La Juve torna a giocare da Juve, forse è troppo tardi ma non tutto è ancora perduto.