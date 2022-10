Milan-Monza 4-1, è aggancio al Napoli in testa: Diaz (doppietta), Origi e Leao domano i brianzoli

Quarta vittoria di fila per il Milan, dopo Empoli, Juventus e Verona. E adesso batte il Monza a San Siro: 4-1 per agganciare il Napoli in classifica, in attesa della gara di domani sera della squadra di Luciano Spalletti all’Olimpico contro la Roma.

Diretta Milan-Monza 4-1, rossoneri raggiungono il Napoli al primo posto in classifica

Una doppietta di Brahim Diaz, il primo sigillo in rossonero di Origi e Rafael Leao stendono il Monza, che comunque fino alla fine lotta su tutti i palloni, mettendo in difficoltà il Diavolo tanto da accorciare le distanze con il giovane Ranocchia e impegnando Tatarusanu con un tiro di Carboni. Il grande protagonista del match è Brahim Diaz.

Milan, arriva il Monza di Berlusconi, Pioli: «Gara dall'aspetto romantico. Maignan? Starà fuori fino a gennaio»

Lo spagnolo è imprendibile e sblocca il risultato al 16’ nella prima vera occasione della partita. Lancio di Tatarusanu, il numero 10 raccoglie palla a centrocampo e scappa via senza essere chiuso da Pablo Marì. Ben 45 metri di corsa palla al piede per beffare Di Gregorio con un tocco preciso. Il Monza, però, non si intimorisce. È ben messo in campo. Pressa i portatori di palla avversari e va al tiro con Sensi, ma Tatarusanu respinge. Così come riesce a parare, con un po’ di buona sorte dalla sua parte, un meraviglioso colpo di testa in tuffo di Carlos Augusto. Il Milan rischia di subire il pari, ma al 40’ si sveglia e raddoppia. La firma è ancora di Brahim Diaz. Lo spagnolo riceve palla da Origi, salta Caldirola e segna. È il 2-0. Nella ripresa Rebic si divora subito il tris, che realizza il centravanti belga, al primo sigillo con la casacca del Diavolo. Fa partire un tiro di destro potente che finisce in rete. Nell’intermezzo Brahim Diaz alza bandiera bianca per un problema muscolare. Il Monza riapre il match con una punizione meravigliosa di Ranocchia, ma il Diavolo chiude i conti con Rafael Leao su assist di Theo Hernandez.