Fantacalcio, da Kulusevski a Olsen: cinque regali sotto l'albero

Metti un bonus sotto l’albero. Anzi, di più. Una macchina da bonus. Come Dejan Kulusevski: chi l’ha preso all’asta ha fatto l’affare dell’anno. Lui ma non solo, vediamo chi sono le cinque sorprese che i fnatallenatori hanno trovato sotto l’albero. Quelle intuizioni sulle quali in pochi credevano e che alla fine si sono rivelate vincenti.

Fantacalcio, l'analisi della 17a giornata: magie di Ronaldo e Dybala, Atalanta e Roma: che show!

DEJAN KULUSEVSKI (PARMA)

Il primo è senza dubbio l’esterno in prestito a Parma ma di proprietà dell’Atalanta. Miglior giocatore del Campionato Primavera l’anno scorso schierato da mezz’ala, con D’Aversa è diventato esterno d’attacco regalando un bonus dietro l’altro. In pochi credevano in lui a settembre, aveva fatto qualche partita ma nessuno si immaginava che avrebbe potuto avere questa continuità: e invece, 4 gol e 7 assist. Un applauso a chi l’ha preso.

GAETANO CASTROVILLI (FIORENTINA)

Castrovillini è un’eredità lasciata da Vincenzo Montella. In estate doveva andare via in prestito per fare esperienza e trovare continuità, poi l’allenatore ha deciso: “Questo ragazzo non si muove, lo faccio giocare io”. E così è stato. Inserimento graduale fino a diventare titolare fisso del centrocampo viola, 3 gol e 2 assist che fanno sorridere i fantallenatori che hanno puntato su di lui a prezzo di saldo. E ora se lo coccolano.

ROBIN GOSENS (ATALANTA)

Robin Gosens ti mette le ali meglio della RedBull. A sinistra l’Atalanta ha un motorino instancabile con tanto di turbo incorporato. Nel 3-5-2 di Gasperini va a tutta fascia come niente fosse. E se a destra c’è sempre il ballottaggio tra Hateboer e Castagne, Gosens è il proprietario indiscusso dell’altra fascia. 4 gol e 3 assist: in un’Atalanta che continua a stupire, l’esterno tedesco è uno dei migliori. E al Fanta sta diventando una macchina da bonus.

SOFYAN AMRABAT (VERONA)

Qualche battutina appena è arrivato in Serie A “Quello buono è il fratello” (Nordin, ex Galatasaray, Psv e Malaga). Sì, poi ha parlato il campo. Vedere per credere. Media voto pazzesca e vero e proprio gioiellino al Fantacalcio. Amrabat è la luce che brilla nel centrocampo di Juric, non ha ancora portato bonus ma se dovesse iniziare anche a segnare arriverebbe ai livelli di un Nainggolan: un gradino sotto ai più forti. Lo sa bene il Napoli che lo sta trattando per prenderlo in estate. Fino a giugno però resterà al Verona, per trascinare i fantallenatori alla vittoria di settimana in settimana con i suoi ottimi voti. E per chi ce l’avesse ancora svincolato, all’asta di gennaio può essere uno dei migliori acquisti.

ROBIN OLSEN (CAGLIARI)

Chi ha pensato a quel portiere un po’ confusionario ai tempi della Roma ha pensato di non puntarci. Di snobbarlo. Ecco, dimenticatevi quel giocatore messo in panchina da Claudio Ranieri in giallorosso. Oggi Olsen è completamente ri-na-to. Il sesto posto del Cagliari passa anche da lui, che con parate decisive è diventato il miglior portiere tra quelli low cost. Il portiere del Cagliari non costa mai tantissimo, soprattutto se viene da una stagione terribile dove ha alternato errori tra i pali a periodi interi passati a fare da vice. Intuizione di chi ha creduto in lui, tra febbraio e marzo dovrebbe rientrare Cragno e bisognerà decidere come gestire la situazione e chi sarà il titolare.

