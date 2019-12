Fantacalcio, l'analisi della 17a giornata: magie di Ronaldo e Dybala, Atalanta e Roma: che show!

Fantacalcio, aspettando Lazio-Verona - che verrà recuperata il 5 febbraio 2020 - tiriamo le somme della 17a giornata, l’ultima prima della sosta natalizia. I blocchi di Roma e Atalanta volano e danno spettacolo, disastro Milan, Ronaldo e Dybala si inventano due magie. Il baby Esposito trova il primo gol con l'Inter.

SAMPDORIA-JUVENTUS 1-2

Audero fa quello che può, Colley è l’unico a salvarsi in difesa. Murru non spinge, Ramirez e Caprari senza idee ma meglio di Gabbiadini. Nella Juve arriva il malus per Buffon, Alex Sandro meglio di Danilo e qualche incertezza per Demiral. Dybala e Ronaldo si inventano due magie, Higuain non è in giornata e il centrocampo bene ma senza lampi.

Marcatori: Dybala, Caprari, Ronaldo.

Assist: Alex Sandro (2).

Espulso: Caprari.

Ammoniti: Jankto, Murillo, Ramirez, Demiral, Pjanic.

FIORENTINA-ROMA 1-4

Dragowski affonda insieme a tutta la difesa, Lirola spinge più di Dalbert e per Castrovilli solita gara di qualità. Male Pulgar, che senza rigori fa poco e niente. Vlahovic può essere una delle sorprese per gennaio ma occhio, perché era un pupillo di Montella che non c’è più. Mancini e Smalling alzano il muro, Kolarov ritrova il gol e Diawara dà sostanza. Zaniolo e Pellegrini incantano, Dzeko trascinatore.

Marcatori: Dzeko, Kolarov, Badelj, Pellegrini, Zaniolo.

Assist: Zaniolo, Dzeko (2).

Ammoniti: Pezzella, Caceres, Ceccherini, Vlahovic, Zaniolo, Kolarov, Diawara.

UDINESE-CAGLIARI 2-1

Qualche intervento decisivo per Musso, bene Larsen e ancora meglio Sema. In mezzo altra buona partita per de Paul che sta tornando sui suoi livelli, ok anche Mandragora. Super Fofana. Okaka e Lasagna non incidono. Non benissimo il Cagliari dove solo Joao Pedro ci crede fino all’ultimo. Simeone troppo assente, Nainggolan è chiuso e Faragò ci prova sulla fascia ma non basta.

Marcatori: de Paul, Joao Pedro, Fofana.

Assist: Faragò, Fofana. Espulso: Pisacane.

Ammoniti: Rog, Mandragora, De Maio, Okaka, Klavan.

INTER-GENOA 4-0

Handanovic porta a casa il 100º clean sheet in nerazzurro e tutta la difesa si esalta. Candreva è un treno, Biraghi spinge ma la vera sorpresa è il 2002 Esposito che segna il primo gol in Serie A grazie al cuore d’oro di Lukaku che gli lascia battere il rigore. A proposito di Romelu: altri due gol, e sono 12 in campionato. Carro armato.

Marcatori: Lukaku (2), Gagliardini, Esposito.

Assist: Candreva (2), Lukaku.

Ammoniti: Bastoni, Romero, Favilli.

TORINO-SPAL 1-2

Bene Sirigu, ma non è aiutato da una difesa che sbaglia quasi tutto. Aina e Ansaldi senza convinzione, Rincon lotta e trova il gol. Belotti troppo isolato, Berenguer e Verdi spenti. Nella Spal Strefezza va col turbo e trova il primo gol in Serie A, può essere un’idea per il mercato di gennaio. Cionek e Tomovic meglio di Vicari, Petagna due gradini sopra Paloschi che spreca tanto.

Marcatori: Rincon, Strefezza, Petagna.

Assist: Valdifiori. Espulso: Bremer.

Ammoniti: Ansaldi, Sirigu, Bremer, Valoti, Igor, Missiroli, Petagna.

ATALANTA-MILAN 5-0

È uno show della squadra di Gasperini. Gol e giocate che mandano il Milan sempre più. Sia in classifica che come voti. Un nome? Josip Ilicic. Fenomenale. Benissimo anche Pasalic e Gomez. La difesa regge alla grande, giornata tranquilla per Gollini. A Muriel bastano 10’ per portare bonus. Il Milan - come detto - è un disastro. Insufficienze che fioccano come la neve a Natale, l’unico a salvarsi è Rodriguez, una riserva.

Marcatori: Gomez, Pasalic, Ilicic (2), Muriel.

Assist: Pasalic.

Ammoniti: Musacchio, Suso, Romagnoli, Kessié, Castagne, de Roon.

PARMA-BRESCIA 1-1

Ok Sepe e Joronen, peccato per i gol subiti. Darmian pensa più a difendere che ad attaccare, dietro il solito Bruno Alves è l’unico a reggere la baracca. Kucka meglio di Brugman, alti e bassi per Hernani. Gervinho troppo confusionario, Kulusevski è sempre più una certezza. Chancellor più sicuro di Cistana, Tonali l’unico brillare a centrocampo. Davanti delude Donnarumma, bene Balotelli che entra nella ripresa e trova il gol.

Marcatori: Balotelli, Grassi.

Assist: Kulusevski.

Ammoniti: Gagliolo, Hernani, Grassi, Cistana, Mateju.

LECCE-BOLOGNA 2-3

Gabriel arriva dove può, ma la difesa si sgretola quasi subito e sono quattro insufficienze in fila. Sulla trequarti torna Mancosu ma incide poco. Farias e Babacar provano a ribaltarla ma non basta. Orsolini inventa e tira fuori magie, Soriano è tornato in forma e Palacio lì davanti corre sempre per due. Bene Tomiyasu e Bani in difesa, meno Denswil e Skorupski tra i pali.

Marcatori: Orsolini (2), Soriano, Babacar, Farias.

Assist: Sansone, Palacio, Calderoni.

Ammoniti: Medel, Mbaye, Schouten, Babacar, Tachtsidis, Calderoni.

SASSUOLO-NAPOLI 1-2

Traoré si conferma in grande forma, Ciccio Caputo un po’ spento rispetto al solito e anche Boga non punge. Romagna è il migliore della difesa. Gara da dimenticare per Obiang, Locatelli comanda il centrocampo. Bene Meret nonostante il gol subito, Di Lorenzo ok anche da centrale nella ripresa. Fabiàn Ruiz non funziona, Allan è tornato su alti livelli e ed Elmas entra ed è subito decisivo. Callejon, Milik e Insigne tornato all’antico col tridente: serve ancora un po’ di rodaggio ma la strada è quella giusta.

Marcatori: Traoré, Allan, aut. Obiang.

Assist: Locatelli.

Ammoniti: Traoré, Locatelli, Mario Rui, Elmas.

LAZIO-VERONA

E’ il posticipo che chiuderà la 17a giornata, ma si giocherà nel 2020. Gara inizialmente prevista per l’8 gennaio in virtù della Supercoppa tra Lazio e Juve domenica 22 dicembre, è stata successivamente posticipata al 5 febbraio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA