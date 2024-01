Rivals, il "fantacalcio quotidiano" di Sorare (che ha conquistato anche Piqué): ecco come funziona

Sorare lancia il fantacalcio giornaliero. La startup che sta reinventando l’intrattenimento sportivo, presenta Rivals, l’innovativa “formula social" che permette agli appassionati di calcio di giocare al loro fantasport preferito tutti i giorni mettendo in campo le loro conoscenze, sfidando amici in contemporanea con i match più coinvolgenti dei principali campionati di tutto il mondo e vincendo grandi premi. Dopo le carte in 3D e le funzionalità in Realtà Aumentata, Sorare continua a portare avanti il suo progetto di annullamento delle barriere fra sport digitale e sport reale. Disponibile sull'app Sorare su App Store e Play Store.

Piqué torna al calcio, sì, ma è quello di Sorare. Lanciata oggi la campagna che vede nel ruolo di allenatore Rivals anche l’ex difensore del Barcelona. Chiarito dunque l’annuncio del campione spagnolo che ieri via X proclamava il suo rientro sui campi da pallone come allenatore. Insomma, ritorno al football sì, ma a quello digitale di Sorare nel nuovo formato quotidiano di Rivals. Ambassador della nuova formula anche Zinédine Zidane e gli influencer John Nellis e Nacho Heras.

Rivals la nuova frontiera del fantacalcio

I fan dei fantasy sport oggi sono sempre più coinvolti e impegnati nel monitoraggio delle performance dei loro giocatori e delle loro squadre preferite, verificando sul campo come le ultime notizie su infortuni, trasferimenti e squadre influenzino le loro fanta-formazioni. Tuttavia l’innovazione fra le piattaforme fantasy si è fermata. Sorare Rivals oggi rappresenta un'evoluzione del fantasy sport verso un formato più social che offre ai fan un modo per interagire con gli incontri direttamente mentre si svolgono e premia la conoscenza sportiva degli utenti attraverso una modalità di gioco testa a testa veloce e competitiva. Il “formato quotidiano” di Rivals offre un'esperienza di gioco immediata al di fuori della tradizionale pianificazione settimanale, che mette al centro i manager di Sorare anche grazie alla nuova modalità di conteggio dei punti: per l’assegnazione del punteggio Rivals, infatti, traccia fino a 48 azioni di gioco, un numero eccezionale rispetto a quelle delle piattaforme tradizionali.

Rivals, come funziona

Con Rivals, i manager di Sorare possono scegliere una partita imminente in qualsiasi giorno e creare una loro fanta-formazione.

Rivals introduce anche un nuovo gameplay per gli utenti sotto forma di tattiche che possono essere assegnate alle loro squadre, ottenendo così un bonus basato su criteri specifici. Ad esempio, la tattica "Tiki taka" fornisce punti bonus a una squadra nel caso in cui i giocatori schierati effettuino in campo un certo numero di passaggi precisi, mentre la "All out attack" fa lo stesso se i giocatori di una determinata formazione raggiungono un certo numero di tiri in porta. Una volta impostata la formazione, i giocatori di Sorare possono competere in un serrato testa a testa contro un amico con cui stanno guardando la partita, e una volta ottenuta la prima vittoria, possono competere nell'Arena contro un altro manager che sia al loro livello, scalando le classifiche della leaderboard globale. Rivals è studiato per premiare i tifosi più informati e appassionati: in palio maglie da calcio autografate, carte digitali dei giocatori da scambiare e vendere e altro ancora.

Commentando il lancio, Nicolas Julia, CEO e co-fondatore di Sorare, ha dichiarato: «Sorare Rivals cambierà completamente il modo in cui i fan possono interagire con lo sport in diretta. Con Rivals, siamo entusiasti di lanciare un ambiente più veloce e social per i fan che vogliono giocare ai fantasy sport con i loro amici o la loro community. Il nostro obiettivo è fare in modo che Rivals aiuti i fan dello sport di tutto il mondo a sentirsi più vicini all'azione che stanno guardando, che siano a casa, con gli amici o allo stadio, e presentare il prodotto fantasy di prima classe di Sorare. È una pietra miliare significativa per noi, e non vediamo l'ora di rilasciare presto più competizioni, modalità di gioco e funzionalità in tutte le nostre offerte sportive».

Rivals dopo le carte 3D e l’AR. Il lancio di Rivals è l'ultimo passo nel percorso di Sorare verso la creazione del nuovo gigante dell'intrattenimento sportivo. La nuova formula di gioco segue le recenti introduzioni di carte digitali dei giocatori in 3D e nuove funzionalità di realtà aumentata (AR) che hanno celebrato l'inizio delle nuove stagioni di calcio e basket.