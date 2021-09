TimVision, Fantacalcio Serie A Premium per un anno

Martedì 7 Settembre 2021, 18:06

In regalo l'accesso Premium per un anno a Leghe Fantacalcio Serie A TIM, il fantasy game ufficiale della Lega Serie A e del massimo campionato italiano. È questo il regalo di TimVision. Così grazie a questa partnership, i clienti TimVision che nel mese di settembre attiveranno su tim.it una delle offerte TimVision Calcio e Sport - che oltre ai contenuti di Cinema e intrattenimento includono tutta la serie di Dazn e la Champions su Infinity+ - avranno accesso ai contenuti Premium dell'App Leghe Fantacalcio, senza interruzioni pubblicitarie. Il tutto a condizioni particolarmente vantaggiose fino al 12 settembre con la promozione TimVision Calcio e Sport a soli 19,99 euro al mese per quattro mesi (poi 29,99 euro al mese) e TimVision Box incluso. Un'iniziativa importante: in questo modo Tim valorizza ancora di più il legame storico con il mondo del calcio, con la Lega serie A e il suo campionato di cui è Title Sponsor da oltre 20 anni. A conferma del binomio vincente.