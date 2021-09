Calciomercato, pagellone finale e consigli per il Fantacalcio con Gianluca Di Marzio e Alessandro Catapano

Mercoledì 1 Settembre 2021, 16:39

Come stanno le sette sorelle dopo la chiusura della sessione estiva di calciomercato? Ma prima di tutto, come sta la Serie A? Dopo la sbornia europea con la Nazionale di Mancini, che ora riprende il cammino verso Qatar 2022, e il primo assaggio di campionato, possiamo dire ci aspetta un torneo equilibrato, forse mai così incerto, sicuramente senza padroni. Le distanze tra le squadre di vertice si sono accorciate: la Juventus è più debole senza Cristiano Ronaldo, Inter e Milan sono più vicine senza Lukaku e Donnarumma, le romane hanno messo a segno buoni colpi e hanno sulle rispettive panchine il vero valore aggiunto rispetto al passato. Abraham è stato l’acquisto più caro, Zaccagni l’ultimo colpo di una big, ma chi esce rafforzato e chi indebolito da questo calciomercato? Ne parliamo con il super esperto di Sky, Gianluca Di Marzio, il vicedirettore Alvaro Moretti e il capo dello sport Alessandro Catapano. E nelle pieghe dei supercolpi anche qualche consiglio per il Fantacalcio. Tutti i nomi caldi.