Fantacalcio, l'analisi della 16a giornata: dagli assist al gol, Luis Alberto sempre decisivo. Delude Kolarov

La 16a giornata è nel segno della Juventus e della Lazio: tridente sì per la squadra di Sarri, e chi ha Ronaldo, Higuain o Dybala al Fanta ora può divertirsi per davvero. Chi si aspettava Immobile si è ritrovato il gol di Caicedo, ma a sorridere è soprattutto chi ha Luis Alberto a centrocampo: miglior assistman in Europa che per una sera si è trasformato in bomber.Show della squadra di Corini. Sabelli tra i migliori in campo, bene anche Chancellor. Il voto di Bisoli sale con l’assist, Tonali mette ordine e sfiora il gol; Romulo è pericoloso ma non trova bonus. Primo gol in Serie A per Torregrossa, Balotelli un po’ nervoso. Male i giocatori del Lecce: Calderoni e Rispoli affondano sulle fasce, Lapadula senza idee e anche Tachtsidis va in confusione. Farias rimedia un giallo in meno di 30’. L’unico che ci prova è Falco, ma non basta.Marcatori: Chancellor, Torregrossa, Spalek.Assist: Spalek, Sabelli, Bisoli.Ammoniti: Majer, Shakhov, Chancellor, Balotelli, Torregrossa, Lapadula, Tabanelli, Spalek, Calderoni, Farias.Disastro Koulibaly, che poi si fa anche male. Ok Meret ma pesano i gol subiti, Di Lorenzo meglio di Mario Rui e Fabiàn Ruiz ancora in affanno così come il resto del centrocampo. In attacco brilla solo Milik in forma super, Insigne sbaglia troppo. Kulusevski continua a illuminare ma ormai non è più una novita, è l’mvp del match. Bene Darmian e Gagliolo, Bruno Alves una colonna. Alti e bassi per Hernani e Cornelius. Gervinho imprendibile nelle ripartenze.Marcatori: Kulusevski, Milik, Gervinho.Assist: Gagliolo, Mertens Kulusevski.Ammoniti: Mertens, Milik, Gervinho, Gagliolo.Romero è l’unico a reggere la difesa rossoblù, Criscito tradisce. Ghiglione non punge sulla fascia, Schone fa il suo. Davanti deludono Pinamonti e Sanabria, schierato a sorpresa. Bene Audero nella Samp, Murru ha una marcia in più e Linetty da esterno di centrocampo si trasforma in uomo assist. Non benissimo Depaoli e Ramirez, per Quagliarella continua il periodo no.Marcatore: Gabbiadini.Assist: Linetty.Ammoniti: Ghiglione, Cassata, Vieira, Criscito.Partita choc per il Torino e grande festa per la squadra di Juric: da 0-3 a 3-3, impresa gialloblù. In copertina c’è Verre che entra nella ripresa e cambia la gara, bene anche Amrabat e Stepinski. Da rivedere Kumbulla e Di Carmine. 15’ di nulla per Belotti che però prende il voto, Berenguer fa una magia e Sirigu cala nel finale. In difesa si salva solo Izzo, bomber Ansaldi.Marcatori: Ansaldi (2), Berenguer, Pazzini, Verre, Stepinski.Assist: Verdi, Faraoni.Ammoniti: Amrabat, Gunter, Veloso, Bremer.Donnarumma si porta a casa il clean sheet, Romagnoli meglio di Musacchio, Henandez solito motorino. Bennacer delude ancora, Suso senza guizzi e Piatek a secco. Meglio Leao. Marlon guida la difesa di De Zerbi, ok l’ex Locatelli. Boga e Berardi ci provano più di Caputo.Marcatori: -Assist: -Ammoniti: Toljan, Caputo, Locatelli, Marlon, Hernandez, Musacchio, Kessie, Bonaventura, Paquetà.Tomyiasu risale dopo le ultime prestazioni, male Danilo e Dzemaili che torna a centrocampo. Poli sorprende, Orsolini migliora e Palacio non muore mai. Instancabile. L’Atalanta paga un po’ le fatiche di coppa: difesa da rivedere, Gosens spinge più di Castagne e de Roon-Freuler lasciano troppi spazi. Davanti brilla solo Mayinovskyi.Marcatori: Palacio, Poli, MalinovskyiAssist: Tomiyasu, Barrow.Espulso: Danilo.Ammoniti: Pasalic, Orsolini, Sansone, Palacio.Il tridente pesante c’è e si sente. Bene Buffon, peccato per il gol subito, Demiral è un muro e Bonucci fa ancora meglio. Ok Bentancur, Ronaldo travolgente e Dybala tra i migliori. Musso fa quello che può ma è affondato dai malus, alla difesa gira ancora la testa, Mandragora prova a fare scudo e Larsen ci prova. Lasagna sfiora il gol, per Okaka non è giornata.Marcatori: Ronaldo (2), Bonucci, Pussetto.Assist: Higuain, Demiral.Ammoniti: Demiral, Bentancur, Nuytinck.Florenzi gioca da capitano, Kolarov delude. Veretout positivo come sempre, ok Pau Lopez e Pellegrini nonostante il gol non concesso. Perotti dal dischetto è una garanzia, Mkhitaryan entra subito in partita. Berisha fa bene ma bisogna fare i conti con i gol subiti, Vicari prende anche il giallo e Murgia perde il suo derby personale. Petagna trova il bonus su rigore e prova a far salire la squadra, ma i compagni non lo seguono.Marcatori: Petagna, aut. Tomovic, Perotti, Mkhitaryan.Assist: Florenzi.Ammoniti: Cetin, Felipe, Vicari, Jankovic.Dragowski fa miracoli, ma il messia è Vlahovic. Qualche errore per Milenkovic in difesa, meglio Pezzella e Caceres. Ok Castrovilli, Pulgar senza rigori è poca roba e Lirola cresce alla distanza. L’ex Dalbert come un treno sulla fascia, Chiesa senza motivazioni e Boateng arriva alla sufficienza. Altro malus per Handanovic, la difesa non l’aiuta e l’unico che convince è ancora una volta de Vrij. Lautaro segna ma glielo annullano, per Lukaku non è giornata e allora rinasce Borja Valero. Meglio Brozovic dei due esterni.Marcatori: Borja Valero, Vlahovic.Assist: Brozovic.Ammoniti: Badelj, Pulgar, Brozovic, Bastoni, Borja Valero, Lautaro.La difesa di Maran crolla alla fine ma Rafael non può farci nulla. Nandez ha un polmone in più, Nainggolan sente l’aria di derby e Cigarini ispira i compagni. Simeone si inventa un gran gol, Joao Pedro sempre decisivo. Immobile in ombra e nervoso, decisamente meglio Correa e soprattutto Luis Alberto: uomo chiave di Inzaghi. Dietro Strakosha salva il risultato più di una volta e Lazzari col motorino ma… in frenata. Lulic troppo confusionario.Marcatori: Simeone, Luis Alberto, Caicedo.Assist: Joao Pedro, Jony.Ammoniti: Nandez, Klavan, Ionita, Pisacane, Luis Alberto, Cataldi, Caicedo.