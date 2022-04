Fantacalcio Serie A Tim, Paola Minaccioni: «Zaniolo? Deve restare alla Roma. Mi piacciono i giocatori che scelgono la squadra»

«Sono figlia di un romanista che ha seguito la Roma per quarant’anni e a me piacciono i giocatori che scelgono la squadra. Zaniolo deve restare alla Roma e resistere». Così interviene l’attrice e conduttrice radiofonica Paola Minaccioni nella puntata di Fantacalcio Serie A TIM disponibile da domani, venerdì 15 aprile, su TimVision.

Figlia del grande Roberto, massaggiatore dell’As Roma, Minaccioni aggiunge: «Sono di famiglia romanista e da sempre seguo la Roma, a volte con più attenzione altre volte meno come in questo periodo in cui sono in tournée”. Il 2 maggio l’attrice arriverà all’Auditorium della Conciliazione di Roma con il suo spettacolo “Dal vivo sono molto meglio».

Roma-Bodo, ecco le maschere di Knutsen che indosseranno i tifosi norvegesi. Il ricavato andrà a sostegno dell'Ucraina

Alla domanda su come andrà a finire il big match tra Napoli-Roma domenica prossima, Minaccioni non si sbilancia: «L’unico pronostico che mi sento di dare è che vedrò con molta gioia questa partita, perché Roma-Napoli mi appassiona sempre tanto. Mi piacciono le sfide tra queste due squadre e, in generale, tra squadre animate da un forte spirito sportivo e molto legate all’identità della città. Quindi la guarderò con piacere e naturalmente tiferò Roma come sempre».

La puntata prosegue con il punto sull’ultima giornata di campionato. Gli otto fantallenatori, il presidente Pierluigi Pardo, Malcom Pagani, Bernardo Corradi (rappresentato per l’occasione da Dario Marcolin), Luigi Di Biagio, Ludovica Pagani, Riccardo Rossi, Ludovico Rossini e Ivan Zazzaroni riepilogano i risultati raggiunti, commentano le pagelle delle loro squadre e stilano la classifica. Il migliore della giornata è stata Ludovica Pagani con la sua Special One, mentre il peggiore è stato Malcom Pagani con la sua Malcomune.