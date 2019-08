Fantamercato, da Balotelli a Farias: i cinque affari della settimana

Il nuovo campionato è alle porte, si parte sabato 24 con il primo anticipo tra Parma e Juventus. Il mercato però è ancora aperto, e andrà avanti fino al 2 di settembre. Vediamo, quindi, quali sono le cinque trattative più calde di questa settimana in ottica Fantacalcio.

MARIO BALOTELLI

Balotelli è a un passo dal ritorno in Italia. E al Fantacalcio potrebbe diventare una delle sorprese della stagione. L’attaccante, svincolato dopo la fine del contratto col Marsiglia, è pronto a firmare un contratto di tre anni con il Brescia. Questione di cuore per SuperMario, che è cresciuto a Bagnolo Mella, 50km da Brescia. È lui il grande colpo del presidente Cellino per il ritorno delle Rondinelle in Serie A. Superata la concorrenza del Flamengo - che ieri si è ufficialmente tirato indietro - grazie all’ultima offerta: ingaggio da poco più di un milione più bonus che variano in base al numero di gol e in caso di salvezza. Probabilmente le giocherebbe quasi tutte provando a trascinare il Brescia alla salvezza a suon di gol. Al Fanta può essere un buon acquisto se non si esagera col prezzo. Pensateci.

FERNANDO LLORENTE

Altro svincolato, altro possibile ritorno in Serie A. Fernando Llorente può arrivare in Italia dopo aver totalizzato 66 presenze e 23 gol in campionato con la maglia della Juve dal 2013 al 2015. Oggi si può pendere a parametro zero dopo la fine del suo contratto con il Tottenham. Sul giocatore ci sono Lazio, Napoli e Fiorentina. I biancocelesti devono prima vendere per abbassare il monte ingaggi, poi si può provare l’assalto allo spagnolo visto che Inzaghi ha chiesto un’altra punta: l’attaccante chiede 3,5 milioni a stagione per tre anni, più 4 milioni di commissioni al fratello/agente. Troppo per la Fiorentina, con il ds viola Pradè che sta lavorando per limare la distanza tra domanda e offerta. Tanta concorrenza per Fernando Llorente, con il Napoli che pensa all’attaccante come possibile alternativa a Mauro Icardi: profilo d’esperienza che conosce già il campionato, può essere l’uomo giusto da alternare a Milik durante la stagione. Lo spagnolo fa gola a tutti perché a parametro zero, e così, come ha ammesso lo stesso agente Jesus, anche l’Inter sta valutando il suo profilo se non dovesse riuscire a chiudere per Dzeko. Occhio all’estero però. Tentazione Premier, dove il mercato è chiuso ma si possono prendere ancora gli svincolati. Llorente, infatti, è stato accostato anche al Manchester United che ha venduto Lukaku senza sostituirlo.

CRISTIANO BIRAGHI

L’Inter lavora sul mercato con un occhio al regolamento. Servono almeno 4 giocatori cresciuti nel vivaio nerazzurro tra i 25 nomi da consegnare alla Uefa per la registrazione delle liste. Ecco perché Ausilio e Marotta stanno pensando di riprendere Biraghi, cresciuto nel vivaio dell’Inter prima di andare a fare esperienza in giro. La Fiorentina ha aperto alla cessione chiedendo in cambio Dalbert, sul quale nelle ultime ore si è inserito anche il Nizza che vuole provare a riportarlo in Francia. Non solo Inter però, perché a Biraghi si è interessata anche l’Atalanta che ha fatto un primo sondaggio con la Fiorentina. Nel 3-5-2 di Conte sarebbe l’alternativa ad Asamoah sulla fascia sinistra, nell’Atalanta di Gasperini si giocherebbe il posto con Gosens e Castagne.

MARTIN SKTREL

Esperienza al servizio dell’Atalanta. I nerazzurri hanno trovato il difensore che cercavano, dopo aver sondato diversi profili. Alla fine è arrivato lo slovacco classe ‘84, ex Liverpool e svincolato dal Fenerbahçe. Preso a parametro zero, ha firmato un contratto di un anno. Nella rosa di Gasperini, Skrtel va a completare il reparto difensivo dove ci sono già Palomino, Toloi, Masiello, Dijmsiti e Varnier. A 34 anni non potrà giocarle tutte e la sua esperienza servirà soprattutto in Europa, ma con il passare dei mesi può prendersi il posto da titolare.

DIEGO FARIAS

Dopo aver totalizzato 14 presenze e 4 gol nella seconda parte della stagione scorsa con la maglia dell’Empoli, Diego Farias riparte dal Lecce. È ufficiale il suo trasferimento in giallorosso dal Cagliari: prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Il brasiliano farà coppia con Lapadula nell’attacco di Liverani, al Fanta può essere un acquisto low cost per riempire gli ultimi slot.

