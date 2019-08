Addio Fantacalcio, chi sono i giocatori che non ci saranno più all'asta

Il calciomercato dà, il calciomercato toglie. Manca ancora un mese alla chiusura delle trattative prevista per il 2 settembre. Ma c’è già chi si mangia le mani perché non può più ricomprare – o confermare - il suo pupillo alla prossima asta del Fantacalcio. Motivo? Ceduto in un altro campionato e quindi non più acquistabile. Per alcuni un arrivederci per altri un addio, vediamo quali sono quei giocatori che, nel primo mese di mercato, hanno lasciato il Fanta perché sono volati all'estero.

Iniziamo da due giovani italiani che si affronteranno in Premier League da questa stagione: da una parte Patrick Cutrone dall’altra Moise Kean, jolly d’attacco del Fantacalcio che fu. Quest’anno il primo giocherà con il Wolverhampton e l’altro sta andando all’Everton (affare fatto con la Juventus, mancano solo le firme). Continuiamo con l’addio di una colonna. Del Fanta e della Roma: dopo 18 anni Daniele De Rossi ha lasciato l’Italia ed è volato in Argentina, esaudirà il suo desiderio di giocare con il Boca Juniors. Chissà se ai nuovi compagni di squadra racconterà della passione degli italiani per il Fanta… Non lo faranno sicuramente Lafont, Vitor Hugo e Gerson: i tre ex Fiorentina hanno regalato più dolori che gioie ai fantallenatori nell’ultima stagione. Dalla prossima non ci saranno più, il portiere è tornato in Francia al Nantes e gli altri due in Brasile: Hugo ha firmato col Palmeiras e Gerson riparte dal Flamengo.

E’ bastato qualche mese a Joachim Andersen per convincere i fantallenatori a puntare su di lui. Giocatore preso a poco che garantiva titolarità e buoni voti. Quest’anno già si sfregavano le mani pensando a una super asta, soprattutto se il difensore fosse passato al Milan che lo ha trattato su richiesta dell’ex allenatore Giampaolo. E invece, dopo una buona stagione con la maglia della Sampdoria, Andersen ha detto addio alla Serie A e al Fantacalcio firmando con il Lione. Occhio lì dietro, perché altri due veterani hanno lasciato l'Italia: Raul Albiol è tornato in Spagna nel Villarreal, Miranda giocherà in Cina nello Jiangsu, l’altra squadra di proprietà del gruppo Suning. Tra gli attaccanti non troverete più Stephan El Shaarawy, l’anno scorso capocannoniere della Roma in campionato con 11 rete. Quest’anno non ci sarà, Elsha è volato in Cina e ha firmato con lo Shangai Shenhua.

Danno l’addio al Fanta anche Keita Balde e Stefano Okaka, che rientrato rispettivamente al Monaco e al Watford dopo i prestiti all’Inter e all’Udinese. Chiudiamo con due giocatori dei quali in pochi sentiranno la mancanza, i classici acquisti da ultimi slot presi a 1 per fare numero: Helander ha lasciato il Bologna e si è trasferito ai Glasgow Rangers, Bradaric dopo una sola stagione a Cagliari ha firmato con il Lille.

