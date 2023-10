Fabrizio Corona, Spalletti (senza citarlo): «Giocatori attenti, ci sono sciacalli che vi spiano solo per notorietà»

Lo scandalo scommesse sta continuando a travolgere il mondo del calcio italiano. A poche ore da Italia-Malta, valida per le qualificazioni agli Europei di Germania 2024, il ct azzurro Luciano Spalletti è tornato a parlare dei casi di Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, allontanati da Coverciano dopo che la Procura li ha iscritti nel registro degli indagati: «I calciatori devono sapere che sono personaggi famosi e che ci sono altre tipologie e altre professioni dove si diventa altrettanto famosi andando a spiare, andando ad osservare quello che sono i comportamenti dei personaggi famosi: sciacallare un po' su quello che loro fanno per avere altra pubblicità».

Chiaro il riferimento (neanche troppo velato)a Fabrizio Corona, il primo a fare i nomi di Fagioli, Zaniolo e Tonali e che promette di rivelare i nomi degli altri calciatori coinvolti nei prossimi giorni.

«Questo fa parte di avere delle conoscenze di quello che sei e in che contesto vivi.

Perché se non ce la fai ad essere una persona di valore, se non ce la fai a resistere a queste tentazioni, perlomeno devi usare il ragionamento, l'intelligenza di andare a sfogare queste tue necessità personali in qualcosa che non disturbi la tua professione, la tua possibilità di vivere una vita importante», ha concluso Spalletti.