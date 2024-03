Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, lite in un ristorante a Milano. Lei furiosa: «Così mi fai saltare i contratti»

Lite furibonda tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona in un ristorante di Milano. A lanciare l'indiscrezione è Dagospia, secondo cui la showgirl non ha gradito l'improvvisata dell'ex paparazzo che l'ha raggiunta durante un pranzo con la mamma Veronica Cozzani e un'amica. «Ci mancano solo le foto con te, Fabrizio così mi fai saltare i contratti», avrebbe detto l'argentina vedendolo comparire.

Cosa è successo

Mentre Belen Rodriguez si stava godendo un bel pranzo con la mamma Veronica Cozzani e un'amica, fuori dal locale erano assiepati i paparazzi che attendevano di vederla uscire.

Quando è arrivato Fabrizio Corona, la showgirl ha subito temuto per la sua immagine: una foto insieme avrebbe potuto compromettere alcuni contratti di lavoro, tra cui quello di uno show del sabato sera e una campagna pubblicitaria alla quale sta lavorando. L'improvvisata dell'amico è stata tutt'altro che gradita e Belen è andata su tutte le furie.

La storia d'amore

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona hanno fatto coppia per 3 anni a partire dal 2009. Lui era reduce dal divorzio da Nina Moric e lei stava iniziando la sua carriera in tv. E' stata una storia tormentata e finita bruscamente, ma i due sono rimasti in ottimi rapporti. «L'amore finisce, il bene no», aveva detto l'ex paparazzo. «A lui non rinuncio, gli voglio bene», ha affermato lei. Ma come in tutte le belle amicizie, capita qualche volta un momento di nervosismo e secondo Dagospia al ristorante a Milano i toni si sono fatti accesi.