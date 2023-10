Scommesse, le chat di Zaniolo e Tonali, le cifre, la talpa di Corona e Zalewski (non indagato): ecco cosa sappiamo

Il calcio italiano è in fibrillazione e non sa se deve temere di più le mosse della procura di Torino o le rivelazioni cadenzate di Fabrizio Corona. Per ora i giocatori indagati ufficialmente nel capoluogo piemontese per le scommesse clandestine su internet sono tre: quelli di Fagioli, Zaniolo e Tonali. Oggi però l'ex re dei paparazzi, attraverso il sito di news Dillinger, ne ha chiamato in causa un quarto: Nicola Zalewski, terzino polacco della Roma. Un nome che, a quanto pare, sarebbe del tutto sconosciuto agli inquirenti. Ma che potrebbe essere il primo di una lista di almeno «cinquanta» che lo stesso Corona dice di essere in grado di snocciolare.