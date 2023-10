Fabrizio Corona, chi è la talpa? Sono più di una? Le tre voci diverse, la fuga di notizie e la base a Roma

La sensazione è che, dopo aver finito solo da poco di scontare una pena ultradecennale, stia ancora scherzando col fuoco e che potrebbe attirarsi altri guai giudiziari. Dal canto suo, però, Fabrizio Corona, che con le sue rivelazioni a puntate su un presunto giro di scommesse che sta scuotendo il mondo del calcio, rivendica non solo che ora ha «rispetto per la legge», ma anche che con le sue «fonti» anonime, due o tre almeno, sta sganciando «bombe», come le chiama lui, e dando «lezioni di giornalismo».