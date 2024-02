Separazione Ferragnez, Fabrizio Corona aveva previsto tutto: l'incredibile profezia

Mercoledì 28 Febbraio 2024, 07:44

La separazione, presunta o effettiva che sia, tra Fedez e Chiara Ferragni è diventata da giorni il centro dell'attenzione mediatica, tenendo col fiato sospeso tutti i fan (ma anche gli hater) della coppia più celebre del mondo dei social. Nel frattempo, tra una notizia e una smentita, tra una supposizione e un post, emergono anche alcune profezie fatte tempo fa da Fabrizio Corona, il re dei paparazzi, che della situazione aveva parlato con largo anticipo. In tempi non sospetti, Corona aveva infatti già accennato alla possibilità che il matrimonio da sogno dei Ferragnez potesse essere ormai ai titoli di coda. Ma quali sono state esattamente le parole del paparazzo più famoso d'Italia riguardo alla situazione del rapper e della moglie, e come aveva fatto ad anticipare così di gran lunga tutti gli altri e anche lo scoppio vero e proprio della bufera? Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB



