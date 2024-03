Ilary Blasi, Fabrizio Corona "testimone" chiave nel processo di separazione? Ha le prove (fotografiche) dei tradimenti di Totti

E chi l'avrebbe mai detto. Ilary Blasi e Fabrizio Corona da nemici dichiarati ad alleati in tribunale. Il motivo lo spiega il settimanale Nuovo Tv: "Da tempo l’ex manager dei paparazzi insinua di avere le prove dei (numerosi) tradimenti di Totti. Bombe che potrebbero fare uscire dal tribunale una Ilary vincitrice. Magari proprio per questo l’ex volto dell’Isola dei famosi ha voluto siglare la pace “storica” con Fabrizio dopo quasi vent’anni di astio che era addirittura sfociato nella clamorosa lite del 2018, in diretta su Canale 5".