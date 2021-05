Dzeko canta “Grazie Roma”, ma il futuro resta un’incognita

Un saluto sibilino un solo un momento di svago assieme ad alcuni amici? C’è un alone di mistero intorno al video postato su Instagram in cui Edin Dzeko assieme a un’amica canta l’inno Grazie Roma. Il bosniaco è sereno e sorridente, canta spensierato, ma molti tifosi si sono chiesti se il filmato nascondesse un messaggio d’addio. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2022 ed è innegabile che lo stipendio di 7,5 milioni pesi sulle casse del club, anche alla luce dei soli 7 gol segnati in Serie A quest’anno (13 in stagione).

Idea stelle e strisce

L’attaccante ha recentemente cambiato procuratore, passando dallo storico Silvano Martina ad Alessandro Lucci, un passaggio avvenuto dopo che è sfumata la cessione alla Juventus della scorsa estate. Il rapporto tra Edin e la Roma sembrerebbe agli sgoccioli, l’idea di volare in California e giocare nei Los Angeles Galaxy lo sta accarezzando, ma sono ancora tanti gli ostacoli da superare.

Futuro a Trigoria?

L’ideale per lui sarebbe restare in Europa ancora per due anni a giocare un calcio competitivo per provare a vincere un trofeo, nella Roma potrebbe per uno al termine del quale, però, si ritroverebbe svincolato e senza stipendio. Il primo step sarà parlare con Mourinho e capire che futuro avrà in mente per il bosniaco, poi prenderà una decisione. La certezza è che la Roma dei Friedkin in fase di mercato punterà su un nuovo centravanti che possa rendere più prolifico il reparto offensivo.

