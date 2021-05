Roma, otto assenti per lo Spezia: Fonseca in emergenza

Roma decimata in vista dell'ultima di campionato contro lo Spezia (domenica ore 20.45). Sono otto i calciatori indisponibili che non voleranno in Liguria: Veretout (lesione flessore destro), Spinazzola (lesione al flessore sinistro), Smalling (fastidio al flessore sinistro), Calafiori (infortunio all'adduttore della coscia destra), Diawara (riacutizzarsi del fastidio al pube), Pellegrini (lesione di primo grado alla gamba sinistra), Ibanez (flessore della gamba destra), e Carles Perez.

Emergenza in tutti i reparti ad eccezione di quello offensivo, che costringerà Fonseca a schierare una Roma di “fortuna” per una partita che sancirà la qualificazione in Conference League. Il modulo sarà sempre il 4-2-3-1 composto da Fuzato tra i pali, Karsdorp, Mancini, Kumbulla e Peres in difesa, a centrocampo Villar e Darboe, sulla trequarti Mkhitaryan, Pedro ed El Shaarawy e davanti Dzeko.

