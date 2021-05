Totti: «Se Friedkin e Mourinho mi chiamassero, ascolterei...»

«È stato detto che avrei rifiutato una chiamata di Mourinho... Nessuno mi ha chiamato, tutte queste voci che sono uscite sono menzogne». Lo dice senza mezzi termini Francesco Totti nell'intervallo della finale di Coppa Italia dove ha esordito come Serie A Ambassador. Nessun contatto con la Roma che si appresta ad aprire una nuova era con l'arrivo di Josè Mourinho a Trigoria, ma apertura per il futuro. «Se mi chiamassero? Mi metterei seduto per il rispetto che ho di Mourinho e dei Friedikin e ascolterei. Ne parlerò se sarà opportuno parlarne».



