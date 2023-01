Premier League, un drone sospetto sorvola lo stadio in Southampton-Aston Villa: partita sospesa

Curioso episodio in Inghilterra. Durante l'incontro di Premier League tra Southampton ed Aston Villa, l'arbitro Michael Salisbury ha interrotto il gioco al 42' del primo tempo, poco prima che la squadra ospite battesse un calcio di punizione. Il direttore di gara ha notato la presenza di un drone, che stava sorvolando il campo di gioco sulla metà campo dei Saints, decidendo di sospendere immediatamente l'incontro e invitando i giocatori a tornare negli spogliatoi, nel pieno rispetto del protocollo di sicurezza del campionato. Fortunatamente nessun pericolo: le squadre hanno fatto rientro nel tunnel dell'impianto per poi riprendere il gioco circa dieci minuti dopo, con il cielo del St Mary's Stadium di nuovo sgombero. Al momento il pilota dell'oggetto volante, forse utilizzato per riprendere l'incontro, non è stato ancora identificato.