Lazio, Provedel: «Che sia un ko costruttivo. Buffon? Un idolo per tutti, dispiace che smetta»

Al termine della sconfitta contro l’Aston Villa per 3-0, il migliore in campo della Lazio, Provedel, ha commentato la sfida. Ecco come si è espresso il portiere biancoceleste ai microfoni ufficiali del club: «È mancata l’intensità, ma è stata anche la prima partita di un certo livello. Loro sono avanti in questo momento rispetto a noi, ma questa non deve essere una scusa». E ancora: «Ora possiamo capire bene dove migliorare e al di là del risultato dobbiamo guardare tutto in maniera costruttiva per arrivare pronti all’inizio del campionato».

Lazio, le parole di Provedel

Sull’Aston Villa: «Secondo me loro sono un avversario di alto livello, difficile da affrontare in qualsiasi periodo dell’anno. La condizione ha sicuramente inciso e si poteva fare meglio. Tutto ciò servirà da insegnamento per il futuro». Infine su Buffon: «Parlare di Gigi è difficile. Ho avuto la fortuna di giocarci contro e mi viene in mente un aneddoto di Enzo Ferrari quando disse che se si chiede a un bambino di disegnare una macchina la disegnava rossa.

Le parole di Toma Basic

Ecco, penso che se ad oggi si chiede a un bambino di disegnare un portiere, quest’ultimo disegna Buffon. Per me, e per tutti, penso sia un idolo e un esempio, è difficile anche parlarne, dispiace che abbia scelto questo, ma sicuro sarà un grande anche nel ruolo che ricoprirà nel futuro».

Dopo Provedel, anche Basic ha detto la sua: Oggi ci è mancato quasi tutto. È un risultato pesante per noi - le sue parole a Lazio Style - ma non dobbiamo essere nervosi o tristi perché sappiamo che la preparazione è così, le gambe sono stanche. Il ritiro è sempre pesante, ma anche l’Aston Villa lo sta facendo. Ci abbiamo messo intensità, ma dopo questa partita dobbiamo restare uniti e imparare in vista del Girona. Ho giocato 90 minuti però tutti possiamo crescere tanto. Ora dobbiamo pensare di recuperare bene e fare meglio domenica». Infine sul terzo anno alla Lazio: «Questa è la terza stagione qui. Io non voglio più parlare di quello che mi manca, devo dimostrare sul campo. Voglio dare il massimo e sono sicuro che posso crescere e fare molto di più».