Lazio, troppo Aston Villa per Sarri: i biancocelesti perdono 3-0 a Birmingham

I clean sheet di Auronzo sono già un lontano ricordo. Alla prima amichevole di alto livello contro l’Aston Villa la Lazio frena e crolla 3-0 al Prescot Stadium di Walsall. Il club inglese si dimostra con una migliore condizione dei biancocelesti e passa senza troppe difficoltà grazie a Watkins e McGinn. Passo indietro in difesa, ma anche in attacco visto che dalle parti di Olsen non arrivano mai pericoli. Da sottolineare la prestazione di Provedel, che intercetta anche un rigore. Il prossimo appuntamento è previsto domenica col Girona, dove Sarri pretenderà una crescita rispetto a quanto si è visto oggi.

Lazio, l'Aston Villa cala il tris: Watkins, McGinn e un autogol di Gila stendono i biancocelesti

Un gol di Watkins decide il primo tempo

È la miglior Lazio possibile in questo momento quella che sceglie Sarri contro l’Aston Villa. Provedel tra i pali. Lazzari e Marusic i terzini con Casale e Romagnoli al centro della difesa. Vecino, Cataldi e Basic sono il terzetto di centrocampo, mentre davanti Felipe Anderson e Zaccagni giocano ai lati di Immobile. I biancocelesti partono bene, ma all’11’ è Provedel a metterci subito una pezza sul colpo di testa di Chambers. Il numero 94 biancoceleste comincia così a scaldare i guanti e due minuti dopo addirittura ipnotizza Watkins dal dischetto (dopo una scivolata maldestra di Romagnoli su Kamara) e ferma anche la ribattuta di Tielemans. I Villans spingono forte, la Lazio non riesce a reagire e al 36’ crolla, con Watkins che stavolta non perdona Provedel.

I biancocelesti abbozzano una reazione, ma impensieriscono poco il club inglese, sempre molto irruento negli interventi.

McGinn e autogol di Gila: la Lazio perde 3-0

Nel secondo tempo Sarri torna in campo senza cambi a differenza di Emery che fa sette sostituzioni. Nonostante il risultato sia sempre lo stesso è il club inglese a condurre il match e al 55’ trova il raddoppio. Azione di Cash che trova McGinn che a sua volta batte ancora Provedel con l’aiuto di una deviazione di Romagnoli. Servono forze fresche e nuove idee per i biancocelesti, per questo entrano Pedro, Marcos Antonio, Patric, Hysaj e Castellanos. I Villans non si fermano e sfiorano il tris con Coutinho che trova pronto Provedel, il migliore in campo per la Lazio. Il match è ormai fermo e Sarri fa rifiatare anche Vecino (al suo posto Bertini).

Per vedere il primo squillo importante del club capitolino bisogna attendere il 77’, col guizzo di Pedro che trova attento Olsen. Nel finale il ritmo si abbassa e la partita si accende nello scontro tra Castellanos e Mings, ma all'85' Gila, appena entrato assieme a Maximiano e Cancellieri, è sfortunato e manda nella propria porta il cross di Revan per il definitivo 3-0.