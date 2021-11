Diretta Venezia-Roma 1-0: Caldara sblocca subito la gara del Penzo

Diretta Venezia-Roma alle 12,30. Un pareggio (in Conference League, contro il "maledetto" Bodo/Glimt) e una sconfitta (in Serie A, contro il Milan) sono il bottino delle ultime due uscite della Roma, mancherebbe una vittoria per chiudere senza farsi mancare niente. Oggi è il giono della sfida contro il Venezia di Paolo Zanetti.

SEGUI LA DIRETTA DI VENEZIA-ROMA

PRIMO TEMPO

3' - Pronti via e il Venezia trova subito la via del gol con Mattia Caldara che ci mette lo zampino e porta subito avanti gli uomini di Zanetti

1' - Tutto pronto al Penzo per il lunch match tra Venezia e Roma: la Curva Sud dimostra l'appoggio alla società giallorossa esponendo uno striscione nel settore ospiti. «Noi daremo sempre fastidio. As Roma siamo con te», scrivono nello striscione i tifosi in merito alla questione arbitri

Nel lunch match nella città lagunare, gli uomini di José Mourinho, probabilmente con Lorenzo Pellegrini, hanno il compito di non sbagliare, non solo per non perdere il treno delle prime della classe, ma soprattutto per mettere a tacere le critiche, dimostrando di essere una vera squadra. E magari uscendo da un periodo non proprio bello. Ecco le probabili formazioni.

Venezia-Roma, le formazioni ufficiali

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Okereke, Kiyine. In panchina: Maenpaa, Molinaro, Modolo, Tessmann, Heymans, Bjarkason, Ebuhei, Svoboda, Peretz, Sigurdsson, Henry, Forte. All. Zanetti.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Pellegrini; Abraham, Shomurodov.

In panchina: Fuzato, Boer, Reynolds, Bove, Diawara, Villar, Tripi, Mayoral, Carles Perez, Mkhitaryan, Zaniolo, Felix. All. Mourinho.





Dove vederla in tv e diretta streaming

Il lunch match tra Venezia-Roma sarà trasmesso in diretta streaming da Dazn e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, e, sempre tramite all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La sfida sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La diretta testuale sarà disponibile sul sito del Messaggero.it.