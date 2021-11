Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Venezia: «Ci sono squadre che creando pochissimo e giocando molto meno, magari fanno un’occasione e un gol, noi invece facciamo più fatica non nella costruzione, ma a tradurre in gol le situazioni che creiamo. Sarebbe più preoccupante se non avessimo nessun tipo di creazione, nessun dominio nella partita. Se segnassimo in tutte le occasioni che creiamo avremo un risultato più “ciccione”».