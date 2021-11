Domenica 7 Novembre 2021, 14:47 - Ultimo aggiornamento: 14:50

Pagelle Venezia-Roma

VENEZIA

ROMERO 6

Resta a guardare la danza in area di Shomurodov e Abraham. Si spaventa ma poi, controlla tutto.

MAZZOCCHI 6

Concede a ElSha qualche spunto di troppo, compresi alcuni cross velenosi. Duello, in gran parte, perso.

CALDARA 7

Il gol è un merito enorme. Poi dietro balla davanti alle reazioni romaniste. Segna quasi il raddoppio, procurandosi il rigore del pari.

CECCARONI 6,5

Anche lui, a spasso con gli avversari.

HAPS 6,5

Concede molto a Karsdorp, che per fortuna sua, spreca tutto.

CRNIGOJ 5,5

Testa a testa con tutti, il passo giusto su Veretout. Ma poi si perde.

BUSIO 6,5

L’americano è buono.

AMPADU 7

Sradica palloni e riparte in tromba. Assist per il gol

KIYINE 5,5

L’ammonizione per fallo su Pellegrini è l’indice di una certa sofferenza. Ma non molla un centimetro su niente e nessuno. Sempre attivo, reattivo.

ARAMU 6,5

Un bel piede, un bel passo. Un rigore perfetto. Illuminato.

OKEREKE 7,5

Scatta, galoppa, sempre un’insidia. Festa in laguna per il gol vittoria.

SIGURDSSON 6,5

Tiene palla, controlla.

MODOLO 6

Esordiente attempato, sfiora anche il gol. Complimenti.

TESSMANN NG

T. HENRY NG

ZANETTI 8

Costruisce un Venezia perfetto. Capace di scovare ogni punto debole della Roma. Vittoria pensata.

ROMA

RUI PATRICIO 6

Innesca la moviola sul colpo lento di Caldara e arriva quando la palla ormai è in rete. Salva la porta dal 4-2. Contentino.

MANCINI 4

Si perde Caldara in area, e qualche fuga di troppo di Okereke.

KUMBULLA 5

Prestazione piena di errori ma non di disastri. Comincia il processo di crescita, forse.

IBANEZ 4,5

Fatica anche da centrale in una difesa a tre. Contro il Venezia, poi.

KARSDROP 4,5

Butta via tante occasioni per chiudere la partita. Cross sbagliati, tiri da 0-0. Male.

CRISTANTE 5

Egregio recuperatore di palloni. Ci vorrebbe un po’ più di fantasia in questo momento, là in mezzo. E lui non ne ha.

VERETOUT 4

Sbaglia qualche pallone di troppo e le rincorse portano al giallo.

EL SHARAAWY 5,5

Fa bene anche la fase difensiva. Moscio su qualche conclusione.

PELLEGRINI 5,5

E’ ovunque, prova a dare una scossa. Niente da fare, non fino in fondo almeno.

SHOMURODOV 6

Un gol, il primo in campionato con la maglia della Roma, e un assist. Si sveglia e sveglia Abraham.

ABRAHAM 6

Una voglia matta, la solita sfortuna con l’ennesimo palo e poi il gol. Che non basta alla Roma per tornare alla vittoria.

PEREZ 5

Subito la palla gol, che fallisce

ZANIOLO NG

Entra, sta a sinistra. Si vede poco.

ZALEWSKI NG

Butta dentro qualche palla dell’amen.

B. MAYORAL NG

Non fa in tempo a entrare nel vivo.

MOURINHO 4

Una sconfitta pesante, specie per la rimonta subita. E’ in emergenza e questo è un fatti, ma i cambi nel finale convincono poco. Cinque punti in sette partite sono davvero pochi.

AURELIANO 4

Concede un rigore al Venezia per un fallo di Cristante su Caldara, che ha visto solo lui.