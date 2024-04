Verona, revocato il sequestro delle quote: «Verificati i presupposti della chiusura per fallimento H23»

Buone notizie per Maurizio Setti e per l'Hellas Verona che hanno assistito alla revoca del sequestro preventivo della partecipazione della società. La Procura di Bologna ha deciso di tornare sui suoi passi dopo aver verificato i presupposti per la chiusura del fallimento H23. A renderlo noto è la stessa società gialloblù che in un comunicato uffixiale scrive: «Il 26 aprile la Procura di Bologna ha disposto la revoca del sequestro preventivo dell'intera partecipazione della società Hellas Verona Fc Spa e la conseguente restituzione della partecipazione all'avente diritto Star Ball Spa di Maurizio Setti. La revoca del sequestro preventivo è conseguente al verificarsi dei presupposti per la chiusura del fallimento H23, in seguito agli accordi conclusi tra le società di Maurizio Setti e le società Delta, Lonestar e Santa Benessere riconducibili all'imprenditore Gabriele Volpi».

Lazio-Verona, Tudor: «Gara complicata da non sbagliare. La vittoria della Roma? Pensiamo a noi stessi»

La nota poi continua: «Gli accordi, continua il Verona, erano stati raggiunti con l'assistenza dello studio Unilegal di Verona, con i partners avv.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonella Benedetti e avv. Paolo Pasetto, per Maurizio Setti e le sue società, e dello Studio Legale Gratteri di Roma, con l'avv. Luca Gratteri e l'avv. Silvia Di Cesare, per le società Delta, Lonestar e Santa Benessere. Maurizio Setti e le sue società ringraziano anche il pool dei loro legali (prof. avv. Vittorio Manes di Bologna, avv. Fabio Lattanzi di Roma, avv. Nicola Avanzi e avv. Paolo Pasetto di Verona) per l'efficace difesa svolta nel procedimento penale cautelare, ora concluso con la revoca del sequestro preventivo».