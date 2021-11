Venezia-Roma, la Curva Sud si schiera con la società per la questione arbitri: «Noi daremo sempre fastidio. Siamo con te»

La tifoseria giallorossa si schiera con Mourinho e la società sulla questione arbitrale dopo i torti subiti nelle ultime settimane. E mette la sua posizione per iscritto prima del fischio di inizio del signor Aureliano allo stadio Penzo di Venezia. <Noi daremo sempre fastidio... As Roma siamo con te>, il testo dello striscione esposto dai sostenitori romanisti e firmato Curva Sud. Più di mille i tifosi che hanno seguito la Roma per la sfida contro il Venezia. Quasi esauriti i due settori della Curva Nord, ma presenze giallorosse anche nei distinti e in tribuna.