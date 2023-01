Diego Llorente, un nuovo giocatore per Mourinho: dal Leeds il difensore in arrivo alla Roma

Colpo di mercato a sorpresa per la Roma che preleva dal Leeds Diego Llorente, difensore classe 1993. Arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto, acquisto reso possibile grazie alla cessione di Matias Viña al Bournemouth. Il centrale spagnolo di piede destro (Mourinho avrebbe voluto un mancino) è fondamentale per dare alternative alla difesa a tre.

È cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, per poi passare in prestito al Rayo Vallecano e poi al Malaga. A giugno 2017 è stato ceduto alla Real Sociedad e a settembre 2020 è approdato al Leeds. Nel 2016 ha debuttato con la Spagna in amichevole con la Bosnia-Erzegovina, è stato convocato anche per gli Europei del 2021. Con gli inglesi può contare appena 13 presenze in campionato e coppa, dal 2 ottobre ha giocato in Premier League solo una volta titolare contro il Leicester.