Zaniolo, ultrà sotto casa lo insultano: «La Roma a Napoli ha perso per colpa tua m...» e lui chiama la polizia

Il rapporto tra Nicolò Zaniolo e la Roma è al capolinea e la frattura non sembra minimamente sanabile. I tifosi non hanno gradito la sua voglia di andarsene, il fatto di aver disertato la partita di La Spezia e di non accettare la ricca offerta degli inglesi del Bournemouth che permetterebbe al club giallorosso di acquistare un sostituto importante. Ma la frangia più accesa dei sostenitori giallorossi ha cominciato a disseminare la città di striscioni inequivocabili il cui senso si può riassumere in "Zaniolo hai tradito, te ne devi andare".

Ieri notte, subito dopo la conclusione della partita che la Roma ha giocato e perso a Napoli per 2-1, a Casal Palocco sotto casa del giocatore si è radunato un gruppo di ultrà che hanno cominciato a inveire «M...a! Se abbiamo perso è solo colpa tua! Vattene!». Zaniolo si è spaventato e ha chiamato la polizia che ha inviato sul posto una pattuglia per controllare la situazione.