Di Maria minacciato dai narcos: «Se vieni a Rosario uccideremo un membro della tua famiglia»

Attimi di paura per Angel Di Maria che in questi giorni è stato minacciato dai narcos in Argentina. A riportarlo è il quotidiano sudamericano Olé, che ha riportato come la famiglia del Fideo sia stata minacciata di morte. La situazione sicurezza potrebbe sfugire di mano a Rosario, con la criminalità organizzata che ha preso il sopravvento e ha dato vita a una guerra in cui nessuno si sente al sicuro, tantomeno i familiari dell'ex Juventus che sono stati minacciati.

Nella notte, infatti, alcune persone hanno lanciato un borsone nero con sopra un foglio con scritto "Flia Di Maria" ovvero "famiglia Di Maria". I malviventi, poi, hanno esploso quattro colpi di pistola verso l'abitazione che si trova alle potre del quartiere Miraflores. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza, con la Polizia che ha dato vita a un'indagine. «Dì a tuo figlio di non tornare più a Rosario, altrimenti un membro della sua famiglia morirà.

Nemmeno Maximiliano Pullaro (il governatore di Sante Fe, ndr) vi salverà. Non tiriamo bigliettini, ma piombo con cui uccidiamo le persone». Questo il messaggio dei criminali alla famiglia dell'argentino.

Non è la prima volta che la malavita argentina minaccia un calciatore. In passato era successo anche a Lionel Messi era stato minacciato proprio a Rosario con diversi messaggi minatori. In particolare, uno di questi era stato attaccato sulla porta di un supermercato e recitava: «Messi, ti aspettiamo, e anche Javkin, un narcotrafficante, non si prenderà cura di te».