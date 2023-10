Lazio, Sarri e la formazione anti Celtic: Patric e Pedro sperano, Kamada verso il rientro

Pensare al possibile assetto che sceglierà Sarri non è semplice, soprattutto nei giorni di avvicinamento alle partite. Il tecnico della Lazio tiene tutto in ballo fino a qualche ora prima del fischio d’inizio e ieri lo ha confermato in conferenza stampa dal Celtic Park: «Non abbiamo pensato ancora su chi possa giocare domani (oggi, ndr). Faremo una riunione con lo staff e poi decideremo». Non si è sbilanciato il tecnico, che però ha sottolineato quando la squadra di Brendan Rodgers possa essere la mina vagante del gruppo E di Champions League.

Lazio, le probabili scelte di Sarri

I biancocelesti sono partiti con un prezioso pareggio ottenuto allo scadere contro l’Atletico Madrid, ma ora saranno chiamati a confermarsi in Scozia. C’è ancora qualche ballottaggio nella mente di Sarri che tra i pali ovviamente confermerà l’attuale bomber di coppa, Provedel. In difesa Marusic sembra destinato a un posto sulla destra, mentre a sinistra Pellegrini insidia Hysaj. Al centro Romagnoli dovrebbe essere il titolare confermato. Al suo fianco toccherà a uno tra Patric e Casale, con le quotazioni dello spagnolo in crescita.

Celtic-Lazio, stasera la Champions. Sarri: «Voglio i 3 punti e personalità». Immobile: ritroveremo le vittorie

Luis Alberto verso la conferma. Pedro spera

A centrocampo alla fine Luis Alberto procede verso un’altra gara dal 1’. In questo modo con l’arretramento di Vecino in cabina di regia si andrebbe a ricreare il terzetto visto nel finale contro il Milan con Kamada mezzala destra. Davanti è difficile non pensare al ritorno di Immobile da titolare dopo la determinazione dimostrata a parole in conferenza. Qualche dubbio c’è sulle corsie esterne dove Felipe Anderson dovrebbe essere confermato a destra, mentre il posto di Zaccagni è a rischio con Pedro che scalpita.

Queste le ultime indiscrezioni in attesa delle scelte ufficiali dei due tecnici.

Probabili formazioni:

Celtic (4-3-3): Hart; Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Palma. All.: Rodgers.

Indisponibili: Carter-Vickers, Welsh, Abada.

Diffidati: -

Squalificati: Lagerbielke, Holm.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.

Indisponibili: -

Diffidati: -

Squalificati: -