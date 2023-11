Lazio-Celtic, probabili formazioni. Allarme Provedel: non si allena

Dopo la seduta mattutina e le conferenze di Sarri e Pedro, la Lazio nel pomeriggio ha svolto la definitiva rifinitura in vista della sfida di domani contro il Celtic. Sarà una serata in cui i biancocelesti si giocheranno molto in merito al passaggio del turno in Champions League, per questo sarà vietato l'atteggiamento visto all'Arechi contro la Salernitana. Dopo aver perso Casale, Romagnoli, Zaccagni per infortunio, ora Sarri incrocia le dita per Provedel che oggi non si è allenato per via di alcuni sintomi influenzali.

Lazio-Celtic: quando e dove vederla, probabili formazioni e classifica del girone della squadra di Sarri

Lazio-Celtic, le probabili formazioni

In caso di forfait toccherebbe a Sepe (Mandas non è in lista), ma si farà il possibile per recuperare l'ex Spezia. In difesa si procede verso gli stessi quattro visti a Salerno, anche se Hysaj scalpita per una chance sia sulla fascia che in caso di emergenza totale in mezzo accanto a Patric. A centrocampo è destinato a tornare Luis Alberto sulla mezzala sinistra. In cabina di regia Cataldi è favorito su Rovella poiché quest'ultimo è reduce da qualche fastidio alla zona pubica, mentre come mezzala destra è in vantaggio Guendouzi su Kamada. Davanti Pedro è destinato a una chance, mentre Felipe Anderson e Immobile sono insidiati da Isaksen e Castellanos. In casa Celtic non ci saranno due pedine importanti per l'attacco come Maeda (infortunato) e Palma (squalificato). Rodgers si affiderà alla velocità di Furuhashi.

Le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.

Indisponibili: Casale, Romagnoli, Zaccagni.

Diffidati: Castellanos.

Squalificati: Vecino.

Celtic (4-3-3): Hart; Ralston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; McGregor, O’Riley, Turnbull; Yang, Furuhashi, Oh. All.: Rodgers.

Indisponibili: Maeda, Abada.

Diffidati: .

Squalificati: Palma.