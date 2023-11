Lazio-Celtic, la doppietta di Immobile vale (quasi) gli ottavi di Champions League: ecco cosa manca per la qualificazione

Sembrava un'altra serata dal sapore amaro quella dell'Olimpico per la Lazio, ma sul più bello è tornato decisivo Immobile. Stavolta il capitano entra dalla panchina e dopo nove mesi segna una doppietta che ha il sapore di ottavi di finale di Champions League. I due centri di mancino, uno in spaccata e uno in grande stile, valgono quota 10 punti nel gruppo E per la squadra di Sarri. Il tecnico ha sempre detto che la questione qualificazione si sarebbe protratta sino alla sfida del Wanda Metropolitano, ma con una vittoria dell'Atletico Madrid col Feyenoord a Formello potranno già festeggiare il secondo accesso di fila ai turni a eliminazione diretta nell'Europa che conta. In caso contrario sarà tutto rimandato al 13 dicembre.

Primo tempo a buon ritmo, ma senza gol

L’undici della Lazio è pieno di sorprese tra Rovella, Isaksen e Castellanos, mentre tra i pali come prevedibile Provedel stringe i denti. Quello di Rodgers invece mostra solo Paulo Bernardo come novità. In partenza le due squadre si fanno subito vedere con Isaksen e Furuhashi, ma la vera grande occasione è quella per Felipe Anderson al 10’, che in tuffo di testa sfiora il vantaggio. I biancocelesti premono e si fanno vedere tanto, ma perlopiù con dei tiri da fuori di Luis Alberto e Rovella. Questo perché spesso manca l’ultimo dribbling decisivo alla squadra di Sarri e questo si vede soprattutto nella seconda parte della prima frazione, quando dalle parti di Hart gli unici pericoli arrivano dalle traiettorie di Luis Alberto da angolo.

Immobile entra e decide la partita con una doppietta

La seconda frazione inizia col brivido per i padroni di casa sul diagonale di. Un avvertimento al quale la squadra di Sarri risponde subito con l’incornata alta di Castellanos, ma poco dopo è Yang a far tremare l’Olimpico in tuffo in un’occasione simile a quella di Felipe Anderson in apertura di match. Tra i biancocelesti si mette in mostracon un diagonale che esce di un nulla prima di un doppio cambio pesante da parte di Sarri:in un colpo solo. Rodgers invece schiera Mickey Johnston e Oh cercando di sfruttare maggiormente i contropiedi. Col passare dei minuti la partita sembra perdere il ritmo, ma all’83’ arriva il guizzo vincente. Dall’ennesimo spunto di un crescente Isaksen arriva una palla deviata sul piede mancino diche davanti ad Hart non sbaglia facendo impazzire l’Olimpico. Il gol sblocca il bomber biancoceleste che all'occasione seguente manda al bar Scales e Carter-Vickers e sigla la doppietta personale. Il doppio colpo spegne il Celtic, che nel finale comunque si vede revocare giustamente un rigore per una leggera spinta disuQuesta è l'ultima emozione prima della festa generale all'OIimpico.