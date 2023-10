Mercoledì 4 Ottobre 2023, 06:45

ROMA Il Comandante e il capitano. Lunedì mattina, dopo il quarto ko a San Siro e prima dell'arrivo della squadra per l'allenamento pomeridiano, si sono rinchiusi da soli nello spogliatoio a Formello per studiare una strategia e riportare la Lazio al successo: «Tutti insieme dobbiamo superare questo momento». Da domani si penserà all'Atalanta, ma la sfida di stasera (ore 21) in Champions contro il Celtic può dare una scossa anche al campionato. Ieri Sarri e Immobile si sono presentati fianco a fianco in conferenza a Glasgow. Il tecnico da sabato è sotto processo per una frecciata sul mercato: «Ho chiarito col ds Fabiani. C'è stata una strumentalizzazione di X e Y, sono state estrapolate solo alcune parole dal concetto, ma ora basta, voglio parlare solo di Champions, la più bella delle manifestazioni, dove ci sono le squadre più forti d'Europa e le motivazioni sono al top. Il Celtic può essere la mina vagante, ha un ottimo tecnico come Rodgers ed è la squadra meno fisica del girone. Mi preoccupa per intensità, tecnica e dinamismo e perché in parità numerica avrebbe meritato un altro risultato col Feyenoord. Questa è una partita a sè. Veniamo da un pareggio con l'Atletico, ci servono altri punti, nessun riscatto».

Eppure la testa di Mau finisce comunque al sedicesimo posto in Serie A, inutile nasconderlo: «Voglio l'impatto, con personalità, della prima frazione di San Siro. Abbiamo perso la solidità mentale nel frangente in cui i rossoneri ci hanno messo sotto. O non siamo stati in grado di venirne fuori oppure è il solito problema dell'approccio del secondo tempo. Io sono fiducioso perché continuo a vedere un bel clima e il giusto atteggiamento all'interno del gruppo, ma allo stesso tempo sono preoccupato perché non so cosa possa esserci successo. Anzi, ho una mia idea, ma non ve la dico».

Lazio, Immobile: «Mi aspettavo un inizio differente, ma i gol torneranno. Critiche? Non rimpiango niente»

LE RETI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I risentimenti e le ferite ora si curano dentro lo spogliatoio. Ancheè offeso, ma non ha intenzione di prestare oltremodo il fianco: «Ci sono rimasti più male mio fratello e mia moglie Jessica per come qualcuno mi ha trattato. I loro post di sdegno non erano indirizzati a Sarri, ma in realtà nemmeno ai veri tifosi della Lazio. Quelli mi sostengono». Gli altri invece si ricrederanno: «Ho segnato tanto e vissuto altrettanti momenti difficili, ne verrò fuori come sempre. Non esiste la parabola di Ciro, a 33 anni mi sento bene sia mentalmente che fisicamente come quando ho vinto la scarpa d'oro. Lo vedrete presto il livello. Appena la squadra tornerà a girare come sa, io ritroverò tanti gol. Mi fido dei miei compagni, di ciò che mi stanno dimostrando in ogni allenamento. Non abbiamo iniziato bene rispetto a quello che avevamo fatto in ritiro. Ci portiamo un fardello da Lecce, il ko col Genoa è immeritato e tutto è seguito peggio, ma sono tranquillo che i risultati arriveranno». Non cambia nulla fra Champions e campionato: «Dobbiamo sfruttare ogni opportunità per rialzarci subito. Stiamo mancando come squadra, non come singoli, nelle due fasi. Quella difensiva era la nostra forza e, una volta ritrovata, riacquisiremo anche lo smalto per trasformare le palle gol». Bisogna riscattare anche la sconfitta del 2019 a Glasgow: «Io c'ero e ho raccontato ai miei compagni la bolgia che ci aspetta in questo stadio». Castellanos stavolta tornerà ad essere il sostituto: «Taty è un ragazzo intelligente e ci darà una grande mano insieme a tutti i nuovi, che stanno incontrando le stesse difficoltà ad apprendere gli schemi di Sarri, come le abbiamo avute noi all'inizio». Non c'è nessun ammutinamento di soldati nell'esercito.