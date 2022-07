Milan-De Ketelaere, è il giorno del sì. Juventus su Milinkovic e Paredes. Napoli, ecco Simeone e Barak

È il giorno di De Ketelaere al Milan. I rossoneri puntano a chiudere oggi una telenovela lunga settimane. Non si va oltre i 35 milioni di euro (bonus compresi) offerti al Bruges a Lugano, in Svizzera, da Paolo Maldini e Frederic Massara. Il club belga sperava si scatenasse un'asta in Europa, ma così non è stato. Intanto, il trequartista ieri non si è allenato e per velocizzare la chiusura dell'affare ha anche deciso di rinunciare a parte dell’ingaggio col Bruges. Dopo la fumata bianca, in via Aldo Rossi penseranno a Tanganga e Ziyech con uno sguardo a Renato Sanches. Senza dimenticare l'alternativa al portoghese: il giovane dell'Aston Villa, Chukwuemeka.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Lazio, ecco Vecino L'OBIETTIVO Roma, per Wijnaldum è questione di ore LAZIO Lotito su Dybala alla Roma: «Noi non collezioniamo... LE TRATTATIVE Milan-De Ketelaere, si aspetta la fumata bianca. Juve, Pogba... ROMA Dybala day, le prime parole davanti a 10.000 tifosi: «Ciao...

Inter, assalto delle big d'Europa su Skriniar e Dumfries

L'Inter, in ansia per il main sponsor Digitalbits che non ha pagato alcune rate dell'accordo, non vuole svendere i suoi gioielli, ma deve resistere ai possibili assalti dei top club europei. Anche perché il Psg non molla Skriniar (ma servono 70 milioni di euro) e Chelsea e Manchester United insistono per Dumfries (valutato 40 milioni di euro).

Lazio, ecco Vecino: triennale e visite mediche nel weekend. E può togliere il posto a Luis Alberto (che aspetta il Siviglia)

Juve, che fai dopo lo stop di Pogba?

Ore di apprensione in casa Juventus per Pogba, in attesa della scelta definitiva sull’intervento al menisco laterale. Nel caso di un lungo stop, i bianconeri valutano un nuovo affondo per Milinkovic, dopo l’offerta da 50 milioni rifiutata da Claudio Lotito a maggio. La Lazio spera in un’asta con United e Arsenal, si può chiudere intorno ai 55/60 milioni e per sostituirlo Maurizio Sarri vuole Zielinski, nel mirino del West Ham. Serve l’uscita di Arthur per sbloccare Paredes. Contatti tra gli agenti di Rabiot e il Monaco. In attacco Massimiliano Allegri non cambia idea: vuole il ritorno di Morata a Torino. Il Napoli tratta Simeone e Barak col Verona: in totale servono 32 milioni di euro. La Cremonese prende Okereke e punta Dessers del Feyenoord, mentre l’Atalanta accelera per Lookman del Lipsia e non molla Pinamonti. Muriel è più lontano, a giorni potrebbe dire addio alla squadra di Gian Piero Gasperini. Il Monza sta per chiudere Petagna e vuole Rovella. Il Torino prende Lazzaro in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro e chiede Miranchuk all'Atalanta.