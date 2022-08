La Juve in pressing su Milik. Inter, incontro con Acerbi. E il Milan stringe per Onana

La Juventus vira in maniera decisa su Milik, ex Napoli ora al Marsiglia. È il polacco il prescelto per il ruolo di vice Vlahovic e ha sorpassato Depay, l’olandese del Barcellona. Un’intesa verbale con il Marsiglia già c’è (due milioni di euro di prestito, otto milioni di euro di diritto senza obbligo), resta da trovare quella con gli agenti. Contatti in corso per provare a sbloccare la trattativa. Per quanto riguarda il centrocampo, Paredes è in stand by.

Le mosse del Milan

Il Milan va avanti su Jean Onana, mediano del Bordeaux. Contatti con il club francese per averlo in prestito con diritto di riscatto. Ma c’è anche l’ipotesi B: offerta da sei milioni di euro per provare a chiudere in queste ore e regalare un rinforzo a Stefano Pioli prima della gara di sabato, a San Siro, contro il Bologna. L’alternativa resta Vranckx del Wolfsburg, ma Paolo Maldini e Frederic Massara puntano sulle difficoltà del club francese a fare mercato e a tesserare giocatori e potrebbe dare comunque l’ok. Il giocatore ha dato priorità al Milan su tutte le altre offerte ricevute, c’è grande fiducia.

Inter, ecco Acerbi

Incontro all’Inter tra l’entourage di Acerbi e il club di viale Liberazione. C’è l’ok della Lazio per il prestito: le parti adesso vogliono definire i dettagli per la chiusura low cost dell’affare. Nonostante la contrarietà dei tifosi interisti. Intanto, Schouten ha rinnovato fino al 2026 il contratto con il Bologna. Il Valencia e Cavani sono molto vicini. Il Matador è ancora senza squadra e Rino Gattuso lo ha richiesto.