Martedì 23 Agosto 2022, 11:14

Prosegue la preparazione della Lazio alla sfida contro l’Inter. Venerdì all’Olimpico è prevista una cornice importante visto che tra abbonati e biglietti venduti già è stata superata quota 45mila spettatori. Un andamento che ha portato il club biancoceleste ad aprire gli ingressi 20 e 21 della Curva Sud. Sarà uno stadio delle grandi occasioni per il ritorno dell’ex tecnico Inzaghi, già battuto all’andata lo scorso anno (3-1) con polemiche annesse. Mentre sul campo la Lazio continua le prove tattiche per presentarsi al meglio tra tre giorni, resta viva la speranza che sul mercato possa esserci un ultimo arrivo. L’estate 2022 è stata molto produttiva sul piano delle trattative visto che il presidente Lotito ha portato a Formello ben otto nuovi calciatori. Da Marcos Antonio e Cancellieri, i primi a essere ufficializzati, ai botti di inizio luglio Maximiano, Casale, Gila e Romagnoli, fino ad arrivare a Vecino e Provedel. Sforzi importanti da parte del patron per una spesa che tra costi fissi, bonus e commissioni supera i 50 milioni di euro.

Lazio, Emerson Palmieri va al West Ham. Per Reguilon serve l'aiuto del Tottenham

Il mercato estivo è stata un’eccezione rispetto al solito, ma potrebbe addirittura non esser chiuso. Per Lotito effettivamente la rosa è al completo, ma per Sarri no: «Un mancino a sinistra ci garantirebbe più spinta e più costruzione dal basso. Vediamo la situazione come evolve». Al momento non ci sono grandi evoluzioni, ma la velata richiesta del Comandante è stata accolta dal presidente visto che ci sta riflettendo sul serio al possibile nono colpo. Di certo non sarà Emerson Palmieri, pronto a legarsi ufficialmente al West Ham per 18 milioni di euro. Il profilo più caldo (anche se non troppo) resta Sergio Reguilon del Tottenham. Sarri lo accoglierebbe davvero a Formello, ma la Lazio potrebbe assicurarselo solamente in prestito come Emerson. In più, lo stipendio dello spagnolo di quasi 4 milioni di euro è troppo alto per lo standard biancoceleste. Per questo motivo servirebbe un aiuto da parte degli Spurs, formula fattibile visti anche gli accordi con Roma e Napoli per Mourinho o Ndombele. Uno scenario tale permette a Reguilon di restare una pista percorribile, ma per il momento restano determinanti la cessioni di Hysaj e di Acerbi.