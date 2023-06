Andrea Pirlo nuovo allenatore della Sampdoria: Radrizzani lo sceglie dopo il no di Grosso

La nuova proprietà della Sampdoria sceglie un campione del mondo per la panchina. È Andrea Pirlo il nuovo allenatore, scelto da Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi dopo il mancato accordo con Fabio Grosso al termine di una lunga trattativa. Due anni di contratto e una opzione per il terzo. Pirlo torna così in Italia dopo la fine anticipata della sua esperienza in Turchia con il Fatih Karagümrük e 2 anni dopo aver condotto la Juventus, nella difficile stagione 2020/2021 post Sarri, al quarto posto e ai successi in Coppa Italia e Supercoppa Italia.



Il tecnico bresciano accetta così di ripartire dalla serie B per il suo rilancio nel calcio italiano, convinto dal progetto dei nuovi dirigenti della Sampdoria. Un club proiettato necessariamente verso una ripartenza dopo una stagione da incubo conclusa con l’ultimo posto in A e con un fallimento evitato soltanto grazie all’interesse e alla volontà tenacemente espressa dai titolari dei fondi Gestio Capital e Aser Holding, abili prima nel convincere prima i fornitori e banche nella fase di rinegoziazione del debito e poi Massimo Ferrero per il passaggio delle azioni. Pirlo potrà sviluppare le sue idee di calcio moderno e offensivo con una squadra che sarà costruita insieme al nuovo direttore tecnico Nicola Legrottaglie.