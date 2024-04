Serie B, l’anticipo Venezia-Cremonese sa di ultima chiamata. Pisa-Catanzaro per i playoff

Due anticipi interessanti quanto importanti aprono la trentacinquesima nonché quart'ultima giornata del campionato di Serie B. La serata di venerdì 26 aprile (ore 20.30) manda in scena Venezia-Cremonese e Pisa-Catanzaro con la classifica che pesa sempre di più. L’incrocio al Penzo porterà notizie ai tifosi del Parma, poiché si gioca praticamente uno spareggio per le residue speranze di restare aggrappati al secondo posto, attualmente occupato dal Como. Significa tanto soprattutto per i grigiorossi, che già con il pari contro il Catanzaro hanno visto allontanarsi ancora di più il treno della promozione diretta, scivolando a -7 dai lariani dopo 4 punti nelle ultime 5 giornate, mentre i lagunari possono intanto fare l’aggancio. Il pareggio servirebbe a poco, con Parma e Como pronte in quel caso a prendere definitivamente il largo. La capolista di Pecchia ha il testacoda con il Lecco, quasi spacciato, e avrà il vantaggio di scendere in campo con il risultato già noto del confronto tra la terza e la quarta. Il Venezia ha fuori Modolo, ancora non al meglio fisicamente, e potrà contare sul circa 10.000 tifosi.

Guanto di sfida

«Come contro il Catanzaro - ha detto l’allenatore grigiorosso Stroppa alla vigilia - anche stavolta si sfideranno due squadre con una strategia definita. Ci siamo preparati in funzione del gioco di Vanoli, che ha cambiato qualcosa rispetto a inizio stagione, e siamo consapevoli della loro fisicità. Per caratteristiche il Venezia è con il Parma una delle squadre migliori del campionato, un’ottima striscia di risultati li ha portati ad avere una classifica bellissima». Torna Jungdal, mentre restano fuori Ravanelli (il cui recupero è più problematico del previsto) e lo squalificato Johnsen. «Partite come questa si preparano da sole - ha spiegato il tecnici lagunare Vanoli -, le motivazioni vengono da sole in uno stadio pieno come sarà il Penzo. Per vincere la parola chiave è mentalità ma bisogna sempre giocare a calcio, fare una grande prestazione e dare il massimo».

Playoff in palio

A Pisa c’è una bella mobilitazione per la serata all’Arena Garibaldi con il Catanzaro che può aprire ambizioni vere di playoff. Si attendono oltre 8.000 spettatori, nonostante le restrizioni, come soglia superata in precedenza solamente nelle sfide contro Parma e Palermo. L’allenatore ospite Vivarini, oltre a Ghion e D’Andrea, non potrà contare su Miranda e Stoppa. Convocati invece Ambrosino, Pontisso e Verna con le condizioni di Iemmello da valutare. Il Catanzaro, che avrà un migliaio di sostenitori al seguito, non ha mai vinto a Pisa nella sua secolare storia (il bilancio dei calabresi consegna 5 pareggi e 6 sconfitte) avendo comunque ottenuto in trasferta ben 8 successi. «Il Pisa lavora bene sa giocare palla ed è organizzata in tutte le fasi - ha detto il giallorosso Vivarini - mettendo in pratica principi simili ai nostri. Apprezzo molto questa squadra e per loro si tratta di una partita di grande importanza potendo entrare nella griglia playoff, per noi sarà un test bello e da prendere con grande attenzione».



Pirlo chiama Valentino Rossi

Sampdoria-Como vale per classifica e ha un risvolto curioso.

Dopo la rivelazione a sorpresa di Valentino Rossi, che a Sky ha dichiarato di essere stato tifoso della Sampdoria da bambino, il club blucerchiato lo ha invitato ufficialmente a seguire una partita a Marassi. «Il primo amore non si scorda mai», il messaggio di Pirlo con una maglia personalizzata pronta da consegnare. «Sono interista dal 1998, ma quando ero piccolo ero sampdoriano», ha ricordato in occasione delle celebrazioni per lo scudetto nerazzurro. Una fede calcistica cambiata con l’arrivo all'Inter di Ronaldo il Fenomeno, ma quella simpatia per i colori blucerchiati resta e la Sampdoria ha deciso di rispondere alle parole dell’ex campione della MotoGp con un invito concreto. «Ciao Vale, dato che hai detto che eri un tifoso della Samp il primo amore non si scorda mai. Ti aspettiamo a Marassi a vedere una nostra partita», ha esternato Pirlo in un messaggio postato su Instagram, con tanto di maglia personalizzata «Valentino 46» pronta per essere consegnata.

Lacrime a Bari

Il difensore Di Cesare, capitano del Bari, in vista del match salvezza a Cosenza si è commosso e ha risposto in lacrime alla domanda sulla contrapposizione tra la Serie A sfiorata dai Galletti lo scorso anno e la lotta in zone pericolose della classifica quest'anno: «Conta il Bari e la salvezza, è vita. Retrocedere vorrebbe dire fallire clamorosamente. Sono le solite frasi fatte, ma bisogna andare oltre quello che uno ha. Il Bari si deve salvare per forza». La salvezza terrà banco anche in Umbria perché al Liberati è di scena Ternana-Ascoli: chi sbaglia, s’inguaia. Bisoli cerca la vittoria al Braglia contro il Sudtirol, dopo aver esordito con un pareggio ad Ascoli. Lo Spezia non può sbagliare a Brescia, così come la Reggiana deve reagire a 3 sconfitte consecutive sul campo del Palermo che con il nuovo allenatore Mignani ha ottenuto 3 pareggi. Può entrare nei playoff il Cittadella, che affronta la Feralpisalò all’ultima spiaggia.