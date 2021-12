Sportivi sui social: da Valentino Rossi ad Andrea Pirlo, ecco i più seguiti del 2021

Valentino Rossi su Twitter e Instagram. Gigi Buffon su Facebook. Sono questi gli sportivi italiani più seguiti sui social media nel 2021. Lo comunica l'Osservatorio Social Vip, che ha stilato la classifica analizzando i numeri di tutti gli uomini di sport con più seguaci, nell'anno che si sta per chiudere. L'ormai ex motociclista si attesta ancora al primo posto con 30,9 milioni di follower totali, contando il totale dei tre social di riferimento. Dietro di lui il portiere del Parma (27,1 milioni), Mario Balotelli (22,8 milioni), Andrea Pirlo (22,6 milioni) e Carlo Ancelotti (17,7 milioni).

Da Rossi a Buffon: gli sportivi più seguiti nel 2021

Valentino Rossi si conferma lo sportivo italiano più amato al mondo. Almeno per il pubblico virtuale. Il dieci volte campione, che recentemente ha detto basta alle corse professionistiche, conta oltre 30 milioni di follower, sommando Facebook, Instagram e Twitter. Nell'anno di maggior successo dello sport italiano, restano sul podio due mostri sacri come Gigi Buffon e Mario Balotelli, quest'ultimo sempre molto apprezzato dal mondo social. Nelle tre top ten dei social principali gli unici campioni d'Europa presenti sono Marco Verratti, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini. Domina il mondo del calcio, e allora spazio anche per Alessandro Del Piero, sempre molto attivo, e per il romanista Stephan El Shaarawy.

I campioni d'Europa, Jacobs e gli altri: com'è andato il loro anno social

Il successo di Wembley ha portato agli Azzurri di Roberto Mancini anche tanti nuovi follower sui social. Gianluigi Donnarumma (+2,6 Milioni, 14°), Ciro Immobile (+1,9 Milioni, 15°), Federico Bernardeschi (+1,7 Milioni, 17°), Alessandro Florenzi (+1 Milione, 18°), Federico Chiesa (+3,1 Milioni, 19°) e Lorenzo Insigne (+1,9 Milioni, 20°). Jorginhoe si piazza 21°. E gli altri? Francesco Bagnaia è una sorpresa: il ducatista si posiziona 60°, grazie ai nuovi 335mila seguaci. Nel tennis bene Matteo Berrettini 41°, Fabio Fognini 66° e Jannik Sinner 75°. Nell'atletica dopo i due ori di Tokyo domina Marcell Jacobs 58°, seguito da Gianmarco Tamberi 71° e Filippo Tortu °128. Federica Pellegrini scende di una posizione al 26° posto mentre la fiorettista Bebe Vio sale al 30°, anche grazie al suo oro paralimpico.

