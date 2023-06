​Lucas Hernandez vicino al Psg, ma gli ultras insorgono: «Non vogliamo tifosi del Marsiglia qui»

Lucas Hernandez potrebbe essere il primo colpo dell'estate del Paris Saint-Germain. La trattativa sembra ben impostata e potrebbe presto arrivare al lieto fine, per quello che, nelle intenzioni della dirigenza, dovrebbe essere l'erede di Sergio Ramos. Eppure non tutti a Parigi sono contenti. Non lo è, in particolare, il capo del "Collectif Ultras Paris", Romain Mabille, che lo ha reso noto con un eloquente storia su Instagram: «Non siete i benvenuti, marsigliesi... E ve lo faremo sapere».

Il chiaro riferimento non è solo alle origini, ma alla fede calcistica del difensore del Bayern, mai realmente nascosta.

Hernandez infatti, oltre a essere nato a Marsiglia, si è sempre professato grande tifoso dell'Olympique, rendendo pubblica più volte la sua fede. Nel 2018 il quotidiano francese Le Parisien gli chiese esplicitamente se si sarebbe mai trasferito al Psg: «Io sono di Marsiglia, amo Marsiglia, sarebbe un po' complicato per me andare a Parigi, ma in questa vita può succedere di tutto». Una risposta forse fin troppo sincera per un professionista.

Quell'intervista però non fu l'unico episodio in cui la sua fede uscì allo scoperto. Nel 2020, durante una live del suo ex compagno di Nazionale, allora al Marsiglia, Florian Thauvin commentò con un «Allez l'OM», ovvero un classico «Forza OM». La stessa scena si ripetè durante i Mondiali in Qatar quando, al momento di scegliere tra una casacca arancione e una azzurra, scelse senza esitare la seconda al grido di «Allez l'OM».

Guy Stéphan : « Ah l’OM, bleu tout ça… »



Infine, poco prima di scendere in campo nell'amichevole contro la Costa d'Avorio, Hernandez non ha nascosto l'emozione di giocare nello stadio del Marsiglia: «Il Velodrome è uno dei migliori stadi di Francia. Avrò la possibilità di giocarci per la prima volta, nella città dove ho vissuto i miei primi anni. È necessariamente speciale per me, sarà un enorme emozione». Chissà se anche al Parco dei Principi vivrà la stessa emozione, sicuramente l'accoglienza sarà diversa.