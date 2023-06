Europeo Under 21, l'Italia passa il turno se...: tutte le combinazioni, con l'incubo del biscotto

La vittoria di ieri dell'Italia Under 21 sulla Svizzera ha rimesso in corsa per la qualificazione gli azzurrini di Nicolato, che ora sono secondi a quota 3 punti insieme agli elvetici e dietro alla Francia, capolista con 6. Chiude la Norvegia, ferma a 0 e prossima avversaria dell'Italia nell'ultima partita del girone.

La classifica del girone D:

1. Francia 6 (differenza reti +2)

2. Italia 3 (dr 0)

3. Svizzera 3 (dr 0)

4. Norvegia 0 (dr -2)

L'Italia si qualifica se

Per superare il girone e qualificarsi così ai quarti di finale, l'Italia deve battere la Norvegia oppure pareggiare e sperare che la Svizzera non batta la Francia.

Gli azzurri potrebbero passare il turno anche in caso di sconfitta, a patto che la Svizzera perda. A questo punto ci sarebbe un arrivo a pari punti di tre squadre a quota tre ed entrerebbe in ballo la classifica avulsa, ovvero la graduatoria frutto degli scontri diretti tra queste squadre. Avendo tre punti ognuna, si passerebbe alla differenza reti e successivamente ai gol segnati negli scontri diretti. Al momento l'Italia è a +1 con 3 gol segnati, la Svizzera invece ha chiuso a 0 con 4 gol, mentre la Norvegia è a -1 con una sola rete all'attivo.

Gli azzurri potrebbero quindi perdere con i norvegesi con un gol di scarto, ma dovrebbero segnare almeno due gol per passare il turno. In quel caso tutte e tre avrebbero una differenza reti di 0, ma l'Italia sarebbe avanti per aver segnato più gol negli scontri diretti. Se invece la squadra di Nicolato dovesse perdere con un gol di scarto ma segnando soltanto una rete, chiuderebbe a pari merito con la Svizzera e davanti alla Norvegia. A quel punto passerebbe il turno per la vittoria di ieri contro gli elvetici. Insomma, se l'Italia dovesse segnare due gol alla Norvegia, sarebbe qualificata ai quarti di finale.

Incubo biscotto

Il destino degli azzurri però potrebbe non essere completamente nelle loro mani. L'Italia infatti potrebbe essere eliminata dall'Europeo Under 21 anche in caso di vittoria contro la Norvegia. Bisognerà infatti tenere d'occhio cosa accadrà nell'altra partita del girone, ovvero quella tra Francia e Svizzera. Se infatti gli elvetici dovessero battere i transalpini con il risultato di 3-2, 4-3, 5-4 e 6-5 si darebbe vita al "biscotto", con Francia e Svizzera che, sempre per la classifica avulsa, passerebbero entrambe ai quarti di finale, eliminando l'Italia. In caso di 3-2 la prima nel girone sarebbe la Francia, con gli altri risultati sarebbe la Svizzera.