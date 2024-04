Serie B, arriva anche la Juve Stabia dopo Cesena e Mantova

La Juve Stabia è la terza squadra già promossa in Serie B. Il terzetto delle regine della C si completa in anticipo, visto che mancano ancora 3 giornate alla fine della regular season. Le Vespe campane hanno dominato il girone C ritrovando i cadetti dopo quattro anni e sono una vera sorpresa, un po’ come nel girone A il Mantova riammesso l’estate scorsa nei professionisti dato che era sceso in D, perché all’inizio della stagione con l’avvento del tecnico Guido Pagliuca, 48 anni, si parlava solamente di salvezza. Pagliuca conquista la sua prima promozione nei pro’ dopo due successi in Serie D nella sua Toscana con il Borgo a Buggiano nel 2010-2011 e la Lucchese nel 2013-2014. Ieri sera (lunedì 8 aprile) dopo lo 0-0 a Benevento è scattata la festa a Castellammare di Stabia, dove allo stadio Menti era stato allestito un maxischermo con oltre 500 tifosi in estasi. Fumogeni, mortaretti e fuochi d'artificio hanno illuminato il quartiere San Marco, mentre si alzava il coro «E l'anno prossimo giochiamo in Serie B», con l’euforia andata avanti tutta la notte.

COMPLIMENTI DALLA LEGA PRO

Il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, ha rivolto un messaggio di felicitazioni: «Alla famiglia Langella, al tecnico Pagliuca, ai calciatori e a tutta la società Juve Stabia giungano i complimenti da parte della Lega Pro per una promozione bella. È un successo basato su programmazione e competenza. Sono molto felice per la gente di Castellammare che ritrova il campionato cadetto dopo quattro stagioni. È stato un piacere avere la Juve Stabia nella Serie C, con il consigliere Andrea Langella, e auguriamo al club stagioni ricche di successi». L’allenatore Pagliuca si è lasciato andare: «La promozione ci rende orgogliosi. Ringrazio il presidente Andrea Langella, l'amministratore Filippo Polcino, il direttore sportivo Matteo Lovisa, tutti i ragazzi e lo staff. Abbiamo reso felici i tifosi e una città intera, non potremmo essere più contenti». La conferma di Pagliuca sulla panchina gialloblù viene data per scontata.

POSSANZINI CONTESO

I festeggiamenti sono appena cominciati a Mantova, che ha conquistando la B senza giocare già domenica scorsa dopo il pareggio del Padova a Lumezzane (è costato peraltro l’esonero al tecnico dei patavini Vincenzo Torrente), tanto che non ha lasciato il segno la sconfitta per 2-0 ieri sera nel posticipùo sul campo del Renate. Uno dei simboli del salto di categoria è il trentaquattrenne Matteo Bombagi, che a gennaio aveva salutato il Catanzaro, con cui lo scorso anno ha conquistato la promozione nei cadetti per poi passare al Mantova.

A distanza di quattro mesi da quell’addio, l’esperto giocatore festeggia il ritorno in B. Ai grandi numeri dei virgiliani ha partecipato anche l’ex giallorosso con una rete, in 13 presenze, che è valsa la vittoria sul campo dell’Alessandria a metà febbraio. Un gol pesante per mettere la sua firma sulla seconda promozione di fila in carriera dopo aver festeggiato a Catanzaro un anno fa, in un’altra stagione segnata dai record in cui lui ha realizzato 2 reti e un assist in 20 presenze. A Mantova però pensano soprattutto al futuro con il tecnico Davide Possanzini che piace a parecchi, per esempio al Sassuolo che lo conosce benissimo avendolo avuto come uomo di fiducia di Roberto De Zerbi che ha seguito 6 anni, tra l’esperienza emiliana e quella successiva allo Shakhtar dopo quelle precedenti con Benevento e Palermo, prima di mettersi in proprio.

GEMELLAGGIO CON CESENA

Nella promozione dei virgiliani c’è un segno del destino che li lega al Cesena. C’è infatti lo storico gemellaggio tra le due tifoserie che risale a una trentina di anni fa e si mantiene solido nonostante i percorsi distanti delle due società. Questo legame ha visto anche gli ultrà mantovani della Curva Te tendere la mano agli amici romagnoli duramente colpiti dall’alluvione nel maggio dell’anno scorso. Adessi si parla con insistenza di iniziative condivise per festeggiare la promozione. A Cesena, la prima a far festa con 4 giornate di anticipo, pensano anche al record di punti (oggi sono 89 e con 9 ancora in palio puntano a superare il Catanzaro che la stagione scorsa ne fece 96) e al futuro con Domenico Toscano che si è visto rinnovato automaticamente il contratto per la prossima stagione.

ULTIMO POSTO DISPONIBILE

Ora per la prossima Serie B resta un ultimo posto disponibile in salita dalla C. Se lo contenderanno ai playoff 28 squadre, ovvero dalla seconda alla decima classificata di ognuno dei tre gironi più il Catania vincitore della Coppa Italia attualmente quint'ultimo nel girone C in lotta per evitare i playout. I playoff scatteranno il 4 maggio con il primo turno che è interno a ogni girone. Il primo turno nazionale comincerà poi l’11 maggio, fino alla doppia finale del 2 e 9 giugno che decreterà la quarta e ultima squadra promossa dalla C nei cadetti. L’anno scorso i playoff premiarono il Lecco.