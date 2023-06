Lazio, Milinkovic blocca le entrate top a centrocampo. Lotito non accetta meno di 30 milioni e il rischio scadenza è alto

Tutto pronto per il vertice di mercato. Sarri ha provato a farlo prima rientrando in anticipo dalle vacanze, ma l’assenza di Lotito ha fatto slittare l’incontro a oggi. La location prevista sarà la villa a Castelfranco del tecnico della Lazio, che ospiterà tutta la squadra di mercato biancoceleste per definire le nuove strategie di mercato, ma non il patron. Dopo che l’allenatore è stato costretto a depennare diversi nomi dalla propria lista degli acquisti, sono emersi nuovi profili interessanti, ma in alcuni reparti molto dipenderà dalle uscite.

Lazio, Milinkovic blocca le manovre top a centrocampo

Discorso che riguarda prettamente il centrocampo. La Lazio sembra esser convinta di puntare su Torreira, ma al momento quello che preoccupa di più è la situazione di Milinkovic. Il serbo piace a tanti club sia all'estero che in Italia. In Serie A ci stanno pensando Juventus, Inter e Milan, ma chi per un motivo o chi per un altro, per ora sta ritardando l’affondo. I bianconeri sono in attesa della risposta di Rabiot in merito al rinnovo proposto (si va verso il sì). I nerazzurri hanno messo nel mirino Frattesi e con l’uscita di Brozovic avranno subito le finanze necessarie per chiudere la questione col Sassuolo. Infine i rossoneri sono sempre più vicini a Loftus-Cheek del Chelsea.

Calciomercato Lazio, giorni decisivi per Torreira. Rovella e Maxime Lopez i piani B

Resta solo Zielinski nella lista di Sarri. Sergej rischia di andare a scadenza

Il centrocampista inglese tra l’altro era nella top 3 dei giocatori chiesti da Sarri per sostituire l’eventuale partenza di Milinkovic. Gli altri due erano Frattesi e l’unico rimasto,. Di recente degli emissari della Lazio hanno sondato il terreno per il polacco, che nel frattempo sta discutendo di un difficile rinnovo col. Lotito non gli potrebbe assicurare un ingaggio oltre i 4 milioni di euro, ma su indicazione di Sarri farebbe un tentativo se Milinkovic dovesse partire. Il problema però sta proprio qui. Il Sergente piace a molti, ma continuano a non registrarsi offerte per lui. In più,non vuole ascoltare proposte inferiori ai 30 milioni, preferendo a quel punto di tenerlo un altro anno per poi lasciarlo andare a scadenza.Il tempo scorre e per ora l’unica certezza è che qualsiasi entrata di alto livello nella linea mediana dipende dal futuro - bloccato - di Milinkovic (che non rinnoverà).