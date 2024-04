Il Palermo inaugura il nuovo centro sportivo targato City Football Group: presente anche il presidente Gravina

Si apre una nuova era per il Palermo targato City Football Group. Il club rosanero nella giornata di domenica 7 aprile ha inaugurato il nuovo centro sportivo "Palermo City Football Academy", a 20 km dal centro della città, precisamente a Torretta.

Palermo, la presentazione del nuovo allenatore Mignani: «Onorato della chiamata, la testa fa tutto. I ragazzi daranno tutto»

La struttura è stata costruita negli ultimi due anni, da quando la celebre proprietà del Manchester City ha acquisito il Palermo. Il nuovo centro sportivo è composto da due campi regolamentari in erba naturale e uno a dimensioni ridotte, anche esso in erba naturale. All'interno anche un Main Building ed una Club House, caratterizzati da innovazione e nuove teconologie sportive di ultima generazione. Come i centri Sportivi già realizzati a Manchester, Melbourne, New York e Montevideo (club della galassia City Group), anche il Palermo CFA è progettato su quel tipo di modello.

Già da qualche mese la squadra aveva inziato ad allenarsi nella nuova casa che oggi è stata ufficialmente aperta alla stampa. Questa mattina il taglio del nastro, alla presenza del il Consigliere del board di City Football Group e del Palermo Alberto Galassi, il Managing director of global football di City Football Group e Consigliere del board del Palermo Brian Marwood, il presidente del Palermo Dario Mirri e l’amministratore delegato del Palermo Giovanni Gardini.

Gli ospiti d'eccezione

Tra gli ospiti d’eccezione anche il presidente della Figc Gabriele Gravina, l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ed il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Presenti allo stadio Renzo Barbera alcuni degli ex storici del club rosanero che negli anni hanno scritto pagine di storia anche in Serie A con il Palermo. Da Pastore ad Amauri, da Simplicio a Liverani, da Migliaccio ad Amelia che hanno seguito l'inaugurazione dai maxi schermi allestiti allo stadio, insieme a migliaia di tifosi palermitani.

Brian Marwood ha dichiarato: «Oggi è un momento di grande orgoglio per il Palermo e per la nostra famiglia del City Football Group. Il nuovo Palermo CFA è molto più di un edificio. È una casa per i nostri giocatori e il nostro staff per crescere e svilupparsi mentre lavoriamo per portare il Palermo ad alti livelli e iniziare il prossimo capitolo della grande storia del club. Gradini ha aggiunto: «Essere qui a inaugurare il primo centro sportivo della storia del Palermo, a poco più di un anno dall’arrivo del City Football Group, è la prova concreta di ciò che questa società sta costruendo giorno dopo giorno per garantire la massima efficienza alla squadra e a tutte le persone che lavorano per il bene del Palermo. Programmazione, sostenibilità e duro lavoro, è questo l’unico modo che conosciamo per raggiungere i nostri obiettivi».