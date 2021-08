Bocelli e Pirlo, party vip a Forte dei Marmi per il compleanno dell’attore Marco Civoli

Mercoledì 18 Agosto 2021, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 10:10

«Grazie Johnny per il fantastico video che hai realizzato in occasione del mio compleanno e grazie a tutti gli invitati che hanno partecipato». Un post in Inglese su Instagram mentre le immagini del party scorrono accompagnate dalle parole dell’imprenditore del cashmere e attore Marco Civoli che, a Forte dei Marmi, nel nuovo ristorante firmato Johnny Micalusi, ha festeggiato in grande stile spegnendo le candeline accanto ad un selezionato parterre di amici e volti noti. Se poi ad intonare «Tanti auguri a te» c’è l'inconfondibile voce della star internazionale Andrea Bocelli, allora l’happening suona bene e ha tutta un’altra musica.

Con il cantante, per celebrare la ricorrenza, sono arrivati nel famoso locale sul mare, in provincia di Lucca, anche l’ex allenatore della Juventus Andrea Pirlo, il tennista e oggi commentatore televisivo Paolo Bertolucci, conosciuto dai fan della disciplina sportiva come “braccio d’oro”, Alessandro Boniperti, figlio dell’indimenticato calciatore Giampiero già campione della squadra bianconera. Civoli, emozionato durante la cena, attende il taglio della deliziosa torta tra gli applausi e i sorrisi degli ospiti. Il suo debutto al cinema, ancora ventenne e prima dell’incidente, lo deve al maestro Franco Zeffirelli, come lui stesso ha confidato in un’intervista rilasciata alla webzine "Firenze-Made in Tuscany". In seguito, alcuni piccoli ruoli sui set delle pellicole dirette dai registi Giovanni Veronesi, Leonardo Pieraccioni e Carlo Verdone. Così l’amore per il buon cibo e la settima arte si mescola alla passione per la moda che, invece, lo ha portato fino in Mongolia attraverso l'attività imprenditoriale fra stoffe di pregio e tessuti asiatici artigianali. Brindisi a tavola e gourmandise a base di pesce, scatti di gusto nella calda notte d’estate toscana.