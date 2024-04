Serie B, Modena-Catanzaro apre la giornata. Parma con lo Spezia per riprendere a volare

Al via la trentatreesima giornata di Serie B che si apre stasera alle 20.30 (venerdì 12 aprile) con l’anticipo Modena-Catanzaro. Al Braglia sono attesi oltre 8.000 spettatori, con il settore ospiti che ha registrato 1.527 biglietti venduti per un esodo che conferma il carico d'entusiasmo nell'ambiente. Gli emiliani non vincono da 10 gare (l’ultima il 27 gennaio col Parma) e sono reduci da 3 pareggi consecutivi, che hanno fatto salire a 15 il totale (solamente la Reggiana con 16 ne ha ottenuti di più). Nella piazza c’è malumore e Bianco è sempre in discussione, anche se il presidente Rivetti ha fatto quadrato sull’allenatore che dovrebbe resistere sino a fine stagione per poi salutare. I giallorossi di Vivarini vengono dalla sconfitta interna con il Como, che ha rimontato al Ceravolo, mentre nell’ultima trasferta, a Pasquetta, hanno conquistato una storica vittoria in casa della capolista Parma (0-2).

Quanti incroci

Sono 8 le sfide previste per domani, sabato 13 aprile. Alle 14 si disputeranno Cittadella-Ascoli, Cremonese-Ternana, Pisa-Feralpisalò, Como-Bari e Sampdoria-Sudtirol, poi alle 16.15 si giocheranno Cosenza-Palermo, Parma-Spezia e Lecco-Reggiana. La quattordicesima giornata del girone di ritorno si chiuderà domenica 14 aprile alle 16.15 con Venezia-Brescia. Al Tombolato si ripresenta il Cittadella gasato dal colpo grosso a Reggio Emilia che ha riacceso qualche speranza di playoff.

Di contro l’Ascoli non può sbagliare dopo la sconfitta nello scontro diretto a La Spezia in una corsa salvezza complicatissima. Il Sinigaglia sarà invece il banco di prova per il lanciatissimo Como, che grazie a 3 vittorie di fila si è preso il secondo posto, e doivrà vedere una reazione del Bari in piena crisi con appena 2 punti in 7 partite (ultima vittoria il 17 febbraio al San Nicola contro la Feralpisalò) che hanno frenato il buon approccio di Iachini subentrato a Marino.

Tutto è possibile

Pirlo vuole tornare ad aumentare i giri e Marassi può offrire l’occasione visto che la Sampdoria ospita il Sudtirol. I blucerchiati hanno pareggiato a Palermo dopo 4 vittorie consecutive e tornando al successo potrebbero riprendere il discorso playoff, con gli altoatesini che intanto sono sereni per aver ritrovato il fattore campo (10 punti nelle ultime 4 partite senza subire reti). Domenica pomeriggio al Penzo è atteso alla riprova il Venezia che è scivolato al quarto posto dopo lo 0-0 ad Ascoli nel turno precedente e troverà alto l’umore del Brescia, che ha scavalcato la Samp al settimo posto dopo il successo ottenuto in casa contro il Pisa.