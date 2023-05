Pirlo esonerato dal Karagumruk, ufficiale l'annuncio del club turco: «Non possiamo continuare con lui»

Andrea Pirlo non è più l'allenatore del Karagumruk, la squadra della serie A turca che lo aveva ingaggiato nel giugno 2022. Lo ha annunciato lo stesso club con sede a Istanbul, due giorni dopo la sconfitta per 4-1 in casa del Trabzonspor.

«Dal momento che non possiamo collaboriare con Pirlo e il suo staff anche nella prossima stagione - si legge nella nota ufficiale del club - la società ha informato l'allenatore il rapporto che si interrompe qui, per dare a lui e ai suoi collaboratori la possibilità di pianificare il loro futuro».

Con queste parole, dunque, termina l'avventura dell'ex tecnico della Juventus nella capitale turca. Durata meno di un anno solare. Vanno via anche i membri dello staff tecnico, compresi Baronio e Bertelli, che avevano già assistito l'allenatore a Torino, nella sua stagione di esordio su una panchina.

Il futuro del tecnico

Il Karagumruk ricopre attualmente la nona posizione nella classifica del campionato turco.

Con Pirlo alla guida, la squadra ha ottenuto in campionato 11 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte, per uno score complessivo di 44 punti.

Nonostante il club si dichiari «soddisfatto della stagione passata con Andrea», la scelta di sollevare l'allenatore dal suo incarico arriva a tre giornate dalla fine del campionato. Segno evidente di una fiducia ormai esaurita, nei confronti del tecnico bresciano. Per i media turchi, in ogni caso, non è da escludere che Pirlo resti ancora in Turchia: all'ex campione del mondo nel 2006 sarebbe già arrivata un'offerta da parte del Rizespor, club della città di Rize, neo promosso nella massima serie turca.